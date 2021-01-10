События недели: рекорд Мосбиржи, «британский» штамм и тройное убийство в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Ростом российского и мирового рынка ценных бумаг начался 2021 год. Это событие могло стать центральным на неделе, но сторонники Дональда Трампа решили штурмовать Капитолий. Они перетянули на себя все внимание СМИ и общественности. Пугающе быстро распространяется новый штамм коронавируса по миру. Однако пока эксперты не видят других опасных особенностей, кроме скорости его распространения. В Казани произошло тройное убийство. По предварительной версии отвергнутый парень расправился с семьей возлюбленной. Курс биткоина бьет рекорды, заболеваемость в Татарстане в первые дни года оценивается в 0,7%. Подробнее об этих и других событиях второй недели новогодних праздников — в обзоре «Реального времени».

Мосбиржа на «максималках»

Мировые рынки ценных бумаг на этой неделе показали уверенный рост.

Новыми рекордами в этой сфере может похвастаться и Россия. Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума в 3 437,73 пункта.

Котировки пошли вверх, отыгрывая рост американских и европейских биржевых индексов. Аналитики считают, что это не предел. Эксперты связывают благоприятную обстановку на фондовых рынках с дорожающей нефтью.

Цены на нефть в первую неделю года подскочили на фоне слухов о продвижении переговоров ОПЕК. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о планах сократить добычу в феврале. В то же время в США запасы сырья сократились на 8 млн баррелей.

Также аналитики связывают мировое фондовое ралли с тем, что 7 января Конгресс все-таки утвердил победу Джозефа Байдена на выборах президента США.



Пюпитр из Капитолия

Главным мировым событием недели, а может быть и января, стала попытка захватить здание американского парламента сторонниками Дональда Трампа.

В Капитолий ворвались радикально настроенные американцы, желавшие сорвать заседание Конгресса, собравшегося для формального утверждения результатов осенних выборов президента США.

Фото: Tyler Merbler/flickr.com/wikimedia.org

Погромщики устроили беспорядки, вытащили какую-то мебель и поучаствовали в стычках с полицией. В ходе этого захвата официально погибли пять человек. Одной из жертв стала ветеран ВВС Эшли Бэббитт, которую смертельно ранил полицейский. Со стороны правоохранителей также есть жертвы, например, офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник.

На некоторое время Twitter заблокировал аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Однако позже вернул ему контроль над микроблогом. «Бунт» захлебнулся. Конгрессмены смогли закончить заседание и утвердили победу Джозефа Байдена. 20 января он даст присягу и официально станет 46-м президентом США. Трамп заявил, что не согласен с результатами выборов, но готов подчиниться и передать власть. «И хотя это конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!», — уточнил политик. В то же время приходить на инаугурацию Байдена он не намерен.



В субботу Twitter-аккаунт Трампа вновь заблокировали. Руководство соцсети считает, что заявления уходящего президента могут вновь привести к вспышке насилия. Якобы в соцсетях снова распространяются планы вооруженных протестов.



Интернет запомнит этот «бунт» в Вашингтоне благодаря мемам с украденным из здания парламента пюпитром, эпичным селфи протестующих и шуткам о «Симпсонах», создатели которых предсказали даже внешний вид активистов.

«Британский» штамм приближается к России

На уходящей неделе тема нового более быстрого штамма коронавируса не сходила с новостного горизонта. По сообщениям агентств можно было следить как «британский» штамм подбирается к границам РФ.

Специалисты ВОЗ обнаружили новый вариант вируса SARS-CoV-2 в 22 европейских странах. Всего же говорится о 41 стране, среди которых Южная Корея, США и Грузия. В самой Британии власти вводят максимальные ограничения. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе.



Фото: astons.com

Повышенную заразность штамма эксперты Всемирной организации здравоохранения также подтвердили. При этом подчеркнули, что распространяется он так же, как и предыдущая версия. Это значит, что бороться с эпидемией нужно прежними методами: при помощи масок и соблюдения социальной дистанции.



Тройное убийство в Казани

В Казани ночью 7 января произошло тройное убийство.

В квартире дома по улице Чуйкова были зарезаны 62-летний мужчина, его 59-летняя жена и их 18-летняя дочь. Под окнами правоохранители нашли молодого человека, упавшего с высоты.

По предварительной версии, 22-летний парень пришел домой к своей возлюбленной и убил всю семью, после чего решил покончить с собой. Подозреваемый остался жив. Его доставили в реанимацию и прооперировали.



Позже СМИ сообщили, что юноша был ревнив. Девушка порвала с ним еще до Нового года. Однако он не смог смириться с этим и пришел к ней домой вечером в четверг. Когда отец не пустил ухажера, тот ударил его ножом. Затем та же участь постигла мать, а после и дочь.



Фаррахов об использовании опыта Татарстана

Депутат Госдумы от Татарстана и экс-министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов в своей колонке для «Реального времени» рассказал о результатах работы за 2020 год и планах на 2021-й.

В частности, он участвует в подготовке поправок, которые изменят закупки лекарств для льготников. Также идет работа над изменениями, которые позволят проводить централизованные закупки медикаментов, как это делается в Татарстане. Предлагается создавать в регионах аналоги «Таттехмедфарма».



Фото: республика21век.рф

Дело Хидиятова отправили на пересмотр

Прокуратура Татарстана не согласилась с тем, что бывший глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов стал свидетелем, а не обвиняемым по делу о махинациях и взятках. Оно было направлено на дополнительное расследование.

В надзорном ведомстве не согласились и с прекращением уголовного преследования бизнесмена Анвара Мурсюкаева, которому инкриминировались «откаты» и аферы на 27 млн рублей.



Рождество с новым митрополитом

В Казани главную рождественскую службу провел новый глава Татарстанской митрополии. Она состоялась в Никольском соборе.

Митрополит Кирилл коротко переговорил с журналистами перед литургией и похвалил столицу республики, назвав ее «святым намоленным местом».

Фото: Максим Платонов

Рождество встречали во время пандемии коронавируса, и прихожане столкнулись с рядом ограничений. Пожилым членам общины рекомендовали не выходить из дома, в храм пускали в масках, прикладываться к чаше, кресту и руке священника сейчас нельзя.



Календарь деловых событий года

«Реальное время» составило предварительный план главных бизнес-ивентов 2021 года.

Из-за бушующей в мире эпидемии нельзя уверенно говорить о четком графике, но пока организаторы форумов и саммитов ориентируются на указанные даты.

Всемирный экономический форум в этом году впервые пройдет не в Давосе. Вместо швейцарского курорта его участников с 13 по 16 мая будет принимать Сингапур. Но с 25 по 29 января состоится так называемый онлайн-форум «Давосская неделя».

Татарстан в наступившем году планирует принять несколько мероприятий. В апреле должен состояться Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии, проведение которого в 2020-м сорвал COVID-19.

Фото: Максим Платонов

KazanSummit предварительно состоится в июле. В прошлом году мероприятие также не удалось провести в полном масштабе. Российский венчурный форум, должен пройти в Казани с 7 по 8 апреля. Kazan Digital Week планируется провести с 21 по 24 сентября. На ноябрь назначен IoT & AI World Summit & Expo.



Скачок биткоина, разметка на дорогах и драка в караоке

Начавшийся еще в прошлом году рост курса биткоина до сих пор продолжается. На этой неделе он перевалил за рекордную отметку в 41 тысячу долларов. За неделю криптовалюта подорожала почти на 40%.



Кабмин Татарстана утвердил постановление о мерах по повышению безопасности дорожного движения в республике. Документ, в частности, устанавливает, что разметка на федеральных и региональных дорогах должна быть обновлена до 1 июля.



Драка в казанском караоке вошла в число самых необычных тревожных вызовов в новогодние праздники. Посетители не желали делиться микрофоном и в итоге завязалась масштабная потасовка.



В новогодние праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля заражений COVID-19 внутри семей. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с 1 по 9 января коронавирусом заболели 808 татарстанцев. Темп прироста в республике составил 0,7%.

