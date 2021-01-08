Индекс Мосбиржи побил новый рекорд, достигнув максимальной отметки

В пятницу российский рынок акций продолжил расти и индекс Мосбиржи побил очередной рекорд. Он успел достигнуть максимальной отметки в 3 437,73 пункта.

Российский рынок после праздничного выходного отыграл рост западных площадок в четверг и фьючерсов на основные американские и европейские биржевые индексы утром.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.15 мск вырос на 1,71% по отношению к уровню закрытия биржи накануне. Долларовый индекс РТС к этому же времени вырос на 0,96%.

Источник: скриншот / google.com/maps

Фьючерсы на ведущие американские индексы акций растут в пределах 0,47%, на европейские — до 0,8%.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,88%, до 54,88 доллара за баррель.

Напомним, в середине декабря акции Сбербанка обновили исторический максимум. На торгах стоимость ценных бумаг достигала 287,74 рубля за акцию.

