Драка в караоке в Казани вошла в число самых необычных тревожных вызовов в новогодние праздники

Драка в казанском караоке из-за нежелания передавать друг другу право спеть вошла в число самых необычных тревожных вызовов в новогодние праздники. Об этом «РИА Новости» рассказал гендиректор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

Локальный конфликт между посетителями караоке в Казани в один из праздничных вечеров перерос в драку, в которой приняли участие как гости заведения, так и его сотрудники.

По словам Цыбакова, в период с 25 декабря по 10 января в среднем происходит около 30 тысяч выездов, 70% из которых приходится на дневное время. Самым распространенным нарушением в новогодние каникулы у россиян считается хулиганство, 24% выездов связаны с драками, 13% с незаконным проникновением в жилище, еще 10% с кражами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, более чем в 50% случаев виновниками нарушений общественного порядка в новогодние праздники становятся люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

В текущие новогодние каникулы в одном из казанских ресторанов празднование Нового года закончилось дракой перебравшего алкоголь тамады и гостей, а в приемном покое РКБ нетрезвый мужчина напал на врачей.



Татьяна Демина