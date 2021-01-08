Кабмин Татарстана постановил обновить разметку на дорогах республики
Кабмин Татарстана утвердил постановление о мерах по повышению безопасности дорожного движения в республике. Согласно документу, разметка на дорогах федерального и регионального значения должна быть обновлена до 1 июля 2021 года.
С 1 по 28 августа Миндортранс РТ должен обновить «зебры» возле образовательных учреждений, следует из постановления, опубликованного 8 января.
До 1 марта 2021 года МВД по РТ должно разработать предложения по ликвидации опасных участков, зон аварийности и потенциально аварийно-опасных участков.
В декабре проблемы безопасности дорожного движения обсудили в Госсовете Татарстана.
Смертность на дорогах выросла в 16 районах.
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