Новости общества

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп пообещал передать власть Байдену, несмотря на несогласие с итогами выборов

15:25, 07.01.2021
Трамп пообещал передать власть Байдену, несмотря на несогласие с итогами выборов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января передаст власть избранному главе государства Джо Байдену, несмотря на то, что он не согласен с результатами прошедших выборов. Заявление американского лидера разместил на своей странице в Twitter помощник президента Дэниел Скавино.

«И хотя это конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!», — уточнил политик.

Сегодня Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Демократ получил более 270 голосов выборщиков.

Вчера сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов выборов. В результате столкновений с полицией погибли 4 человека, еще 52 оказались задержаны. Twitter, Facebook и Instagram заморозили аккаунты Трампа в соцсетях.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также