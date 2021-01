Трамп пообещал передать власть Байдену, несмотря на несогласие с итогами выборов

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января передаст власть избранному главе государства Джо Байдену, несмотря на то, что он не согласен с результатами прошедших выборов. Заявление американского лидера разместил на своей странице в Twitter помощник президента Дэниел Скавино.

«И хотя это конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!», — уточнил политик.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...