Нефть увела вверх Мосбиржу, бунтовщики в Вашингтоне запустили в космос биткоин

Как прошла первая неделя года на мировых рынках

Нефть сделала подарок российским фондовым индексам, один биткоин сегодня стоит больше 3 миллионов рублей, на фондовых рынках всего мира уверенное ралли — словом, год начинается бодро. В «Реальном времени» — краткий обзор рыночных событий недели.

Российские «голубые фишки» растут, золотодобытчики — в минусе

Для российского фондового рынка первая неделя 2021 года стала поистине праздничной. Индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы, и аналитики считают, что это не предел.

Многие из них объясняют этот взлет тем, что цены на нефть 5 января резко подлетели на слухах о продвижении переговоров ОПЕК — и продолжают уверенно держаться на хороших отметках и по сей день. К этим новостям еще и Саудовская Аравия сообщила о том, что планирует снизить свою добычу в феврале. И третий позитивный для нефтяных цен фактор — хорошая статистика: недельные данные о запасах сырой нефти в США оказались лучше прогнозов, показав снижение запасов в стране на 8 млн баррелей. На всех этих новостях вот уже четвертую сессию подряд нефтяные котировки растут.

Итог — обновление девятимесячных максимумов по Brent и выход WTI за отметку $50 впервые с февраля прошлого года. 8 января на 14.00 (мск) Brent торгуется на отметке 54,89 доллара, WTI — на уровне 51,21 доллара за баррель.

Повлияли нефтяные котировки и на национальную валюту — все тогда же, 5 января, доллар стоил всего 73 рубля. Сессия в среду, 6 января, закончилась ростом рубля и к доллару, и к евро. Сегодня движения с утра разнонаправленные, к 14.00 доллар стоит 74,4 рубля, евро — 91,05 рубля.

Фото: investing.com

К середине дня в пятницу индекс Мосбиржи прибавил 2,12%, индекс РТС — 1,33%, индекс «голубых фишек» вырос на 2,22%. Всего с начала года индекс Мосбиржи вырос на 4,68%, индекс РТС — на 4,98%. Среди лидеров роста сегодня — акции «НОВАТЭКа» (+4,873%), «Норникеля» (+4,58%), «Роснефти» (+4,01%), «Газпрома» (+3,81%), Сбербанка (+2,95%), «РУСАЛа» (+2,78%).

А вот акции золотодобытчиков снижаются — в лидерах падения «Полиметалл» с потерей 2,83%. Ничего катастрофического в этой отрасли не происходит — просто в моменты ралли на фондовых и сырьевых рынках, как правило, немного падает золото, а следовательно — и акции добывающих его компаний.

«Бег быков» по всему миру

Невероятно, но факт: события вчерашней ночи в Вашингтоне, штурм Капитолия и даже гибель пяти человек никак не сбили настроя «быков» на фондовых рынках всего мира. И Европа, и США закрылись вчера в уверенном плюсе, азиатские рынки сегодня тоже завершили день в зеленой зоне. Большинство индексов растет, и даже политический кризис в Вашингтоне не смог остановить триумфального забега «быков».

Аналитики связывают мировое фондовое ралли с тем, что в итоге 7 января Конгресс все-таки утвердил победу Джозефа Байдена на выборах президента США. А значит, рынки растут на ожидании новых стимулов — демократы, согласно надеждам игроков рынка, будут принимать новые решения быстрее и эффективнее. Кроме прочего, новое президентство может ознаменоваться рядом решений, позитивно влияющих на рынок, в том числе и популистских. Так что «бычьи скачки» мировых фондовых индексов все-таки пока обусловлены исключительно ожиданиями.

Фото: americanstocknews.com

Высокотехнологичный Nasdaq вчера закрылся ростом на 1,03%, S&P 500 прибавил 1,48%, а Dow Jones — 0,69%.



Только китайский индекс CSI300 сегодня оказался в красной зоне на 0,33% — дело в том, что стало известно об исключении с 11 января трех китайских телекоммуникационных компаний из глобальных индексов.



На европейских фондовых площадках ажиотажа нет, но все основные индексы торгуются пока в плюсе.

Ралли в Старом Свете сдерживается всеобщим ковидным унынием: многие страны сидят в условиях карантина, экономические ожидания здесь не самые радужные. Статистика по подросшему уровню безработицы тоже не добавляет позитива Еврозоне. Разве что в Германии местный фондовый индекс DAX нежно подталкивается вверх хорошей статистикой по промышленному производству за ноябрь, которая оказалась на 0,2 п.п. выше консенсусных прогнозов.

Викинги в Капитолии укрепили биткоин

Биткоин в очередной раз обновляет исторический максимум — к нынешнему моменту он стоит более 41 тысячи долларов.

Вообще, поведение этой криптовалюты сегодня больше всего похоже на передвижение пьяного боцмана по палубе в штормовую погоду. Складывается ощущение, что игроки рынка ведут себя без какой-либо стратегии, потому что предсказать, куда дальше решит пойти «биток», решительно невозможно. Например, 4 января за каких-то два часа его котировки рухнули с 34 тысяч долларов до 28 тысяч. А во время событий, разворачивавшихся в Капитолии в ночь с 6 на 7 января, весь мир хватался за голову, наблюдая уверенное ралли криптовалюты. Особенно больно было тем, кто 4 января на начинавшемся падении успел сбросить биткоины.

Фото: plusworld.ru

Многие аналитики считают, что нынешняя ситуация — не предел, и до ослабления биткоину еще далеко. Участники крипторынка надеются на то, что он будет расти и дальше на победе демократов в США. Как известно, вместе с новым президентством на Америку надвигаются стимулирующие экономику меры, в том числе печать новых долларов (а стало быть, котировки доллара под угрозой). Так что институциональные инвесторы уже активно размышляют о новых способах диверсификации своих активов. С учетом того, что биткоин уже можно смело называть цифровым аналогом золота, в которое при любой опасности стремится убежать основная толпа инвесторов, его привлекательность в целях диверсификации растет как на дрожжах.

Кстати, объем рынка криптовалюты на днях уже переходил порог в 1 трлн долларов. Это та самая психологическая отметка, после которой уже мало кто сомневается в перспективности подобных рыночных инструментов.