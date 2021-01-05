Как зампрокурора Татарстана испортил Новый год ВИП-педагогу Хидиятову

Алексей Заика вернул прекращенное дело о «взятках» в исполкоме Казани на допрасследование

Фото: Ирина Плотникова

Неприятный сюрприз под Новый год получил от прокуратуры Татарстана экс-глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов. 31 декабря зампрокурора республики отказался утверждать итоговое обвинение по аферам с ущербом 27 млн рублей и вернул дело на дополнительное расследование в Следком по РТ. Одним из оснований для такого решения стало несогласие с переквалификацией действий Хидиятова, благодаря которой он из обвиняемого во взятках превратился в свидетеля.

Прокуратура не согласна, что взяток не было?



В наступившем 2021 году казанскому ВИП-педагогу Ильнару Хидиятову могут вернуть статус подозреваемого и обвиняемого в тяжких преступлениях. Как стало известно «Реальному времени», в прокуратуре Татарстана критически отнеслись к решению следствия о переквалификации действий бывшего начальника Управления образования Казани.

Напомним, в ноябре следователи прекратили преследование Хидиятова за отсутствием состава преступления по пяти эпизодам получения взяток на общую сумму 3,5 млн рублей и предъявили обвинение в преступной халатности. А затем вынесли постановление о полном прекращении дела по Хидиятову за истечением срока давности. Ранее обвиняемым в даче «откатов» и аферах на 27 млн рублей бизнесменам Анвару Мурсюкаеву и Фанису Юсупову на финише следствия предъявили лишь мошеннические хищения через аффилированные с Мурсюкаевым и Юсуповым фирмы «Новотех», «Омега» и «ТК «Кельт» при поставках металлодетекторов и холодильников в 520 учебных заведений Казани.

В декабре это дело поступило в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинения и направления в суд. Однако 31 декабря зампрокурора республики Алексей Заика посчитал нужным вернуть все материалы в СК для дополнительного расследования. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. По его словам, основанием для такого решения надзорного ведомства стали «нарушения уголовно-процессуального и уголовного законов при квалификации действий двух фигурантов — Хидиятова и Мурсюкаева, в отношении которых уголовное преследование прекращено».

Детали усматриваемых нарушений в прокуратуре раскрывать не стали. Адвокаты экс-обвиняемого Ильнара Хидиятова новый поворот в его деле пока не комментируют. Ожидается, что после окончания новогодних каникул предварительное расследование по резонансному делу будет возобновлено, а постановление Следкома о прекращении уголовного преследования ВИП-педагога за халатность отменено.

31 декабря зампрокурора республики Алексей Заика посчитал нужным вернуть все материалы в СК для дополнительного расследования. Фото: rt-online.ru

Как появилось и развалилось дело ВИП-педагога

«Дело Хидиятова», главного казанского педагога, стартовало в сентябре, тогда еще в отношении неустановленных чиновников Управления образования Казани и неустановленных же бизнесменов. Спустя менее чем месяц вскрылись подробности: под арест отправился казанский бизнесмен Анвар Мурсюкаев, задержанный по подозрению в даче взятки 800 тыс. рублей «неустановленным» руководителям Управления образования Казани в начале 2017 года. По версии силовиков, за эту сумму «Новотех» обеспечил школы Казани рамками металлоискателей — без проведения торгов и с поставкой дешевых моделей под видом дорогих.

Любопытно, что основания подозревать ВИП-чиновников от образования появились в ходе тщательного расследования ЧП в гимназии №7. 13 мая 2019 года 17-летний ученик пришел на урок русского языка с пистолетом и кухонным ножом, «сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение». Следователи выясняли, как этот ученик смог пронести в школу оружие, и выяснили — по документам о закупке в гимназии №7 должны были установить рамку детектора за 67,7 тыс. рублей, а поставили всего за 30 тысяч. Да и ту не стали настраивать — вот она и не сработала!

Тогда же стало известно, что статус подозреваемого в получении взяток обрел Хидиятов. Суд отправил его под домашний арест.

В августе 2020 года в итоговом обвинении экс-главе Управления образования Казани фигурировали пять взяток на общую сумму 3,5 млн рублей. Следователи полагали, что «откаты» в 10% от цены контракта он получал в 2016—2018 годах за содействие в заключении договоров поставки металлодетекторов и холодильников в 520 учебных заведений Казани. Причем без конкурса и в нарушение условий путем поставки более дешевых моделей техники.

Фигурантом уголовного дела Анвар Мурсюкаев (на фото — слева) стал в начале октября 2019-го. Фото Ирины Плотниковой

Получателями контрактов были фирмы «Новотех», «Омега» и «ТК «Кельт», аффилированные с бизнесменами Анваром Мурсюкаевым и Фанисом Юсуповым. Последних сотрудники Следкома обвиняли в даче взяток через посредницу, а также в хищениях бюджетных средств аж на 27 млн рублей.

Однако уже в ноябре в деле произошли кардинальные изменения: силовики переквалифицировали обвинение Хидиятову со статьи 290 на статью 293 УК РФ (халатность). Поскольку решили — взяток не было, а была преступная халатность чиновника, не проконтролировавшего контрактные процедуры.

А далее уголовное преследование VIP-педагога прекратили за истечением срока давности. Напомним, претензии во взятках Хидиятов не признавал с первых дней, а вот против закрытия дела по халатности почему-то не возражал. Хотя применение срока давности не дает права на реабилитацию.

Любопытно, что из дела в результате пропали и взяткодатель, и взяткополучатель, но осталась посредница — бывшая начальница планово-экономического отдела Управления образования Лилия Гузаирова. Еще на старте расследования, осенью 2019-го, она написала явку с повинной, признавшись в неоднократной передаче взяток от бизнесменов в Управление образования. Также Гузаирова дала показания, будто бы лично отдавала деньги тогда еще замначальника ГУО Ильнару Хидиятову, тот будто бы заносил их в кабинет начальника, а на следующий день вручил и ей 100 тысяч, «поблагодарив за работу». При этом Гузаирова прошла проверку на детекторе лжи и была освобождена от уголовной ответственности как лицо, сообщившее о коррупционном преступлении.

Уголовное преследование VIP-педагога прекратили за истечением срока давности. Фото: Ирина Плотникова

Под домашним арестом «амнистированный» чиновник провел больше года, с работы он уволился еще до задержания. Точку в этой истории ставить пока рано.