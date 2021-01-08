Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

«Всем, кто спрашивал: я не собираюсь приходить на инаугурацию 20 января», — написал 45-й президент США в Twitter.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Перед этим он также написал в своем микроблоге, что 75 млн американцев, поддержавших его на выборах, не будут притесняться. С ними не будут обходиться несправедливо в любой форме, подчеркнул Трамп.

Накануне Трамп пообещал передать власть Байдену, несмотря на несогласие с результатами выборов.

Напомним, на этой неделе сторонники Трампа ненадолго захватили здание Конгресса. В результате беспорядков погибли два человека.