Прокуратура и Следком расследуют тройное убийство в Казани

Фото: Илья Репин (архив)

В ночь на 7 января в Казани произошло тройное убийство. Расследованием занялись прокуратура и Следственный комитет.

По данным прокуратуры Татарстана, ночью 7 января в квартире дома по улице Чуйкова были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери. Все трое получили многочисленные ножевые ранения.

Фото: Илья Репин (архив)

Также под окнами дома был найден 22-летний мужчина. Он спрыгнул с 4-го этажа. Был доставлен в горбольницу №7. Там молодого человека прооперировали. Он жив, уточняют в надзорном ведомстве.

По версии Следкома, отвергнутый родителями ухажер девушки не смог смириться и зарезал всю семью. После этого он попытался покончить с собой.

В конце декабря в Казани мужчина убил бывшую жену, узнав, что она вновь собирается выйти замуж.