Глава Татарстанской митрополии: «Надеемся согреться любовью и теплом от Вифлеемских яслей»

В ночь на Рождество митрополит Кирилл провел Божественную литургию в Никольском соборе

Фото: Максим Платонов

В ночь на 7 января православные встретили Рождество Христово. После 40-дневного поста наступление одного из главнейших церковных праздников ознаменовала рождественская служба, которую глава Казанской и Татарстанской митрополии владыка Кирилл провел в Никольском соборе Казани. О том, чего пожелал митрополит Кирилл татарстанцам и какие противовирусные меры применялись на праздничных службах, — в рождественском репортаже «Реального времени».

На службу в Казани — без приглашения

В 2021 году попасть на патриаршую службу в храм Христа Спасителя можно только по пригласительным. Делается это, как сообщается на сайте РПЦ, «в целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями». В Татарстанской митрополии до таких строгостей не дошло, несмотря на то что паства в республике в конце прошлого года осталась без пастыря. Напомним, митрополит Феофан скончался 20 ноября от последствий коронавируса.

Вечером накануне Рождества перед Никольским собором особого оживления не было — медленно прогуливались редкие прохожие и пары, верующие, крестясь, заходили в храм. Единственное новшество — всем приходилось пройти проверку службы безопасности и надеть маски. К началу чтения часов, предшествующих Божественной литургии, собор был полон, но место нашлось всем желающим.

К началу чтения часов, предшествующих Божественной литургии, собор был полон, но место нашлось всем желающим

«Вы живете в замечательном городе»

К началу праздничной службы владыка Кирилл прибыл на автомобиле представительского класса к воротам собора, где его с цветами встретили священники и проводили сначала в церковный двор. Здесь, у праздничного вертепа, нового митрополита окружили журналисты, на вопросы которых он отвечал охотно, эмоционально и доброжелательно. Владыка Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию меньше месяца назад и в канун Рождества еще раз поделился своими впечатлениями о новом месте:

— Нормально все, слава богу. Верующие люди есть, прекрасные храмы, замечательное отношение. Все хорошо. Дорожка проторена покойным владыкой Феофаном и владыкой Анастасием. Многие святые люди были на этой кафедре, даже и в последнее время. На Арском кладбище похоронен владыка Сергий, который в 50-е годы был очень почитаем. Это святое намоленное место, которое находится еще и под покровом Пресвятой Богородицы. Я поздравляю вас с тем, что вы живете в таком замечательном городе.

Владыка Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию меньше месяца назад и в канун Рождества еще раз поделился своими впечатлениями о новом месте

Рождественское чудо происходит в душе

Накануне, в Рождественский сочельник, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил православных, обратившись к ним с посланием через официальный сайт митрополии. Он отметил, что праздник Рождества Христова открывает новый год и подвел итоги года ушедшего.

«Вредоносным поветрием» назвал владыка новую болезнь, которая «заставляет нас быть ближе друг к другу, проявлять подлинно христианскую заботу и помощь нашим ближним и дальним». Отдельные слова митрополит сказал медицинским работникам и волонтерам, оценив их подвижнический и самоотверженный труд. Благодарность прозвучали и в адрес руководства Татарстана. Митрополит сообщил, что практически завершено воссоздание собора в Богородицком монастыре, а его освящение состоится 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери.

Непосредственно же перед праздничной службой митрополит Кирилл добавил, что Рождество — праздник волшебный:

— Всем хочется чуда, все его ищут вокруг. На самом же деле надо открыть свое сердце и раскопать это чудо там. Все — в душе человека, и рай расцветает именно там. Чудо — это когда происходит что-то необыкновенное. Оно свершается тогда, когда мы среди суетности мира находим для себя сердечную тишину, благость, мир, успокоение, которые будут распространяться вокруг нас. Вот такого чуда я и хочу пожелать всем нам. Уважать друг друга, думать о Боге и вечной жизни и стараться оставлять после себя только добрые праведные следы.

Митрополит Кирилл: «Всем хочется чуда, все его ищут вокруг. На самом же деле надо открыть свое сердце и раскопать это чудо там. Все — в душе человека, и рай расцветает именно там»

Рекомендации вместо запретов

Разговоры о том, как будет проходить рождественская служба в церквях и соборах, начались задолго до праздника. Однако все слухи об отмене празднования решительно отмел зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе: «Церковь встретит Рождество при любой эпидемиологической обстановке». Интересно, что еще ранее в своем телеграм-канале он заметил, что «Рождество — это не музейный экспонат, который не покажут, если закроется музей — оно состоится и будет встречено должным образом».

Ограничения в виде рекомендаций от РПЦ все же есть. Пожилым прихожанам было рекомендовано оставаться дома и следить за праздничными службами через трансляцию, организованную из храма Христа Спасителя. Рождественскую службу из казанского Никольского собора можно было увидеть на сайте Татарстанской митрополии. Рекомендации касаются тонкостей исповеди — готовить список совершенных грехов заранее, чтобы передать его священнику в виде записки; а также причастия — это уже новые санитарные правила для служителей церкви: протирать платком с санитайзером ложку для причастия, как и иконы, крест и Евангелие, после каждого причастника, сладкую воду раздавать в одноразовой посуде, для помазания использовать одноразовые ватные палочки. Кроме того, в церкви по-прежнему можно присутствовать только в масках, а прикладываться к чаше, кресту и руке священнослужителя нельзя.

В церкви по-прежнему можно присутствовать только в масках, а прикладываться к чаше, кресту и руке священнослужителя нельзя

Что согреет душу

Глава Татарстанской митрополии заявил, что новый год он встречает с чувством облегчения, но с пониманием, что впереди — непростые времена:

— Все мы понимаем, что наступил совершенно новый этап развития для всего человечества. Нам нужно привыкать ко многим вещам, потому что были ограничены права и свободы очень многих людей. Жизнь такая, что нам нужно находить утешение в той среде, в которой мы оказались. Надеемся на то, что несмотря на множество накопленных нами грехов, милосердие Божие будет безграничным. То есть в большей степени на милость Божию, чем на свои силы. Но разве можно отменить праздник? Это невозможно! Христос приходит в этот мир. Посмотрите, сколько людей гуляют вокруг, радуются Новому году. Мы очень благодарны руководству республики, которое дало возможность не замыкаться в четырех стенах, от которых уже многие устали, но выйти и пообщаться друг с другом. Ничто на свете не заменит нам человеческого общения, которое дано нам, чтобы душа одного человека согревала душу другого. Мы надеемся и на то, что сами согреемся любовью и теплом, которые исходят от Вифлеемских яслей.

Вечером 7 января его высокопреосвященство возглавит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов