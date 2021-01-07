Глава Татарстанской митрополии: «Надеемся согреться любовью и теплом от Вифлеемских яслей»
В ночь на Рождество митрополит Кирилл провел Божественную литургию в Никольском соборе
В ночь на 7 января православные встретили Рождество Христово. После 40-дневного поста наступление одного из главнейших церковных праздников ознаменовала рождественская служба, которую глава Казанской и Татарстанской митрополии владыка Кирилл провел в Никольском соборе Казани. О том, чего пожелал митрополит Кирилл татарстанцам и какие противовирусные меры применялись на праздничных службах, — в рождественском репортаже «Реального времени».
На службу в Казани — без приглашения
В 2021 году попасть на патриаршую службу в храм Христа Спасителя можно только по пригласительным. Делается это, как сообщается на сайте РПЦ, «в целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями». В Татарстанской митрополии до таких строгостей не дошло, несмотря на то что паства в республике в конце прошлого года осталась без пастыря. Напомним, митрополит Феофан скончался 20 ноября от последствий коронавируса.
Вечером накануне Рождества перед Никольским собором особого оживления не было — медленно прогуливались редкие прохожие и пары, верующие, крестясь, заходили в храм. Единственное новшество — всем приходилось пройти проверку службы безопасности и надеть маски. К началу чтения часов, предшествующих Божественной литургии, собор был полон, но место нашлось всем желающим.
«Вы живете в замечательном городе»
К началу праздничной службы владыка Кирилл прибыл на автомобиле представительского класса к воротам собора, где его с цветами встретили священники и проводили сначала в церковный двор. Здесь, у праздничного вертепа, нового митрополита окружили журналисты, на вопросы которых он отвечал охотно, эмоционально и доброжелательно. Владыка Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию меньше месяца назад и в канун Рождества еще раз поделился своими впечатлениями о новом месте:
— Нормально все, слава богу. Верующие люди есть, прекрасные храмы, замечательное отношение. Все хорошо. Дорожка проторена покойным владыкой Феофаном и владыкой Анастасием. Многие святые люди были на этой кафедре, даже и в последнее время. На Арском кладбище похоронен владыка Сергий, который в 50-е годы был очень почитаем. Это святое намоленное место, которое находится еще и под покровом Пресвятой Богородицы. Я поздравляю вас с тем, что вы живете в таком замечательном городе.
Рождественское чудо происходит в душе
Накануне, в Рождественский сочельник, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил православных, обратившись к ним с посланием через официальный сайт митрополии. Он отметил, что праздник Рождества Христова открывает новый год и подвел итоги года ушедшего.
«Вредоносным поветрием» назвал владыка новую болезнь, которая «заставляет нас быть ближе друг к другу, проявлять подлинно христианскую заботу и помощь нашим ближним и дальним». Отдельные слова митрополит сказал медицинским работникам и волонтерам, оценив их подвижнический и самоотверженный труд. Благодарность прозвучали и в адрес руководства Татарстана. Митрополит сообщил, что практически завершено воссоздание собора в Богородицком монастыре, а его освящение состоится 21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери.
Непосредственно же перед праздничной службой митрополит Кирилл добавил, что Рождество — праздник волшебный:
— Всем хочется чуда, все его ищут вокруг. На самом же деле надо открыть свое сердце и раскопать это чудо там. Все — в душе человека, и рай расцветает именно там. Чудо — это когда происходит что-то необыкновенное. Оно свершается тогда, когда мы среди суетности мира находим для себя сердечную тишину, благость, мир, успокоение, которые будут распространяться вокруг нас. Вот такого чуда я и хочу пожелать всем нам. Уважать друг друга, думать о Боге и вечной жизни и стараться оставлять после себя только добрые праведные следы.
Рекомендации вместо запретов
Разговоры о том, как будет проходить рождественская служба в церквях и соборах, начались задолго до праздника. Однако все слухи об отмене празднования решительно отмел зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе: «Церковь встретит Рождество при любой эпидемиологической обстановке». Интересно, что еще ранее в своем телеграм-канале он заметил, что «Рождество — это не музейный экспонат, который не покажут, если закроется музей — оно состоится и будет встречено должным образом».
Ограничения в виде рекомендаций от РПЦ все же есть. Пожилым прихожанам было рекомендовано оставаться дома и следить за праздничными службами через трансляцию, организованную из храма Христа Спасителя. Рождественскую службу из казанского Никольского собора можно было увидеть на сайте Татарстанской митрополии. Рекомендации касаются тонкостей исповеди — готовить список совершенных грехов заранее, чтобы передать его священнику в виде записки; а также причастия — это уже новые санитарные правила для служителей церкви: протирать платком с санитайзером ложку для причастия, как и иконы, крест и Евангелие, после каждого причастника, сладкую воду раздавать в одноразовой посуде, для помазания использовать одноразовые ватные палочки. Кроме того, в церкви по-прежнему можно присутствовать только в масках, а прикладываться к чаше, кресту и руке священнослужителя нельзя.
Что согреет душу
Глава Татарстанской митрополии заявил, что новый год он встречает с чувством облегчения, но с пониманием, что впереди — непростые времена:
— Все мы понимаем, что наступил совершенно новый этап развития для всего человечества. Нам нужно привыкать ко многим вещам, потому что были ограничены права и свободы очень многих людей. Жизнь такая, что нам нужно находить утешение в той среде, в которой мы оказались. Надеемся на то, что несмотря на множество накопленных нами грехов, милосердие Божие будет безграничным. То есть в большей степени на милость Божию, чем на свои силы. Но разве можно отменить праздник? Это невозможно! Христос приходит в этот мир. Посмотрите, сколько людей гуляют вокруг, радуются Новому году. Мы очень благодарны руководству республики, которое дало возможность не замыкаться в четырех стенах, от которых уже многие устали, но выйти и пообщаться друг с другом. Ничто на свете не заменит нам человеческого общения, которое дано нам, чтобы душа одного человека согревала душу другого. Мы надеемся и на то, что сами согреемся любовью и теплом, которые исходят от Вифлеемских яслей.
Вечером 7 января его высокопреосвященство возглавит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля.
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