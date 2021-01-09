Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт Трампа

Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа заблокировали на постоянной основе. Решение принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

«Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года», — цитирует «РИА Новости» сообщение администрации Twitter.

Фото: pxhere.com

Как сообщает Газета.ru, после этого акции компании Twitter на торгах в США упали почти на 3,77%.

Напомним, на этой неделе в Вашингтоне сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Между демонстрантами и полицией начались столкновения, в результате которых погибли четыре человека.

Татьяна Демина