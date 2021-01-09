ВОЗ подтвердила более высокую скорость распространения «британского» штамма коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее.

«Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", — передает «РИА Новости» слова эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове.

Она добавила, что новый штамм распространяется тем же путем, а значит меры по борьбе с ним остаются прежними.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Эксперт отметила, что никаких доказательств повышенной опасности «британского» штамма нет.

Напомним, в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности коронавируса. По данным мэра, каждый тридцатый житель британской столицы болеет COVID-19.