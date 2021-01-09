В праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля внутрисемейных заражений коронавирусом

В новогодние праздники в Татарстане на 72% увеличилась доля заражений COVID-19 внутри семей, сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на доклад руководителя управления Роспотребнадзора по республике Марины Патяшиной.

Глава ведомства также обратила внимание, что в Татарстане с начала 2021 года возросла доля внебольничных пневмоний.

По данным управления Роспотребнадзора по РТ, с 1 по 9 января коронавирусом заболели 808 татарстанцев. Темп прироста в республике в январе составил 0,7%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 94 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в республике достигло 14 092 человек.



Татьяна Демина