Сторонники Трампа ворвались в Капитолий — там произошла стрельба

В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем - в зал сената. Между демонстрантами и полицией начались столкновения.

Сегодня Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов.

Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь, передает «РИА Новости». «Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем», — передает телеканал PBS.

Из-за беспорядков обе палаты конгресса прервали заседания. Вице-президента Майка Пенса, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов эвакуировали из здания. По данным СМИ, Пелоси призвала Нацгвардию очистить Капитолий от протестующих. Но Пентагон отказался. Из-за беспорядков мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени. Трамп призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.

Trump supporters are clashing with police outside the Capitol.



The Senate has recessed its Electoral College debate due to a lockdown, per @AP.



: @EvyMages pic.twitter.com/EeKni8epJB