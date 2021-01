Мэр Лондона ввел режим ЧС из-за угрозы коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе о чрезвычайной ситуации. По его подсчетам, каждый тридцатый житель британской столицы болеет COVID-19.

«Я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создаёт вирус для нашего города, привела к точке кризиса», — передает слова чиновника RT.

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ