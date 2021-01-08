СМИ: подозреваемый в убийстве семьи в Казани уже угрожал возлюбленной

Фото: СУ СКР по РТ

Журналисты выяснили, что убитая в Казани девушка и ее молодой человек, которого сейчас подозревают в расправе над семьей, поссорились еще до Нового года. Ревнивый казанец угрожал возлюбленной и требовал признаться в изменах.

«Меня никто не остановит, а если помешают — ну, земля им пухом», — цитирует переписку подозреваемого и убитой «Вести.ру».

Фото: СУ СКР по РТ

Сайт также сообщает и подробности произошедшего накануне преступления. Около 22.00 парень пришел домой к оставившей его возлюбленной, утверждает издание. Однако ее отец не пустил скандалиста, и тот ударил хозяина квартиры ножом. Прибежавшая на шум супруга также была зарезана в прихожей. Девушку преступник нашел уже в комнате. Следствие полагает, что после убийства 22-летний парень выпрыгнул из окна этой комнаты.

Фото: СУ СКР по РТ

Напомним, сегодня стало известно о тройном убийстве в квартире дома на улице Маршала Чуйкова. Под окнами дома был найден молодой человек с травмами. На сегодня он является главным подозреваемым.