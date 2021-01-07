Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Об этом пишет ТАСС.



Демократ Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

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Вчера сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны — 52. Лидер республиканцев Макконнелл ранее отмечал, что победителя президентских выборов утвердят сегодня.

