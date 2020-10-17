События недели: лишение прав за ДТП на самокате, проблемы сельской ипотеки и новое дело «Спурта»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Госсовете Татарстана обсудили проект регионального бюджета на следующий год, а также главную проблему сельской ипотеки, связанную с тем, что предприимчивые граждане строят на ипотечные кредиты коттеджи под Казанью. Тем временем Следком подозревает, что банк «Спурт» был обанкрочен намеренно, мэрия Казани не может эффективно бороться с припаркованными без номеров автомобилями, а ДТП на электросамокате в столице Татарстана привело к лишению нарушителя водительских прав. Кроме того, на неделе продолжались споры вокруг Дня памяти погибших при взятии Казани в 1552 году, ЕС ввел санкции в отношении Бортникова и Кириенко, а экс-глава Удмуртии получил 10 лет колонии строгого режима. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Обсуждение бюджета

В Госсовете Татарстана обсудили проект бюджета республики на 2021 год.

По озвученным на обсуждении прогнозам, ВРП вырастет на 3,9%, промышленное производство — на рекордные 5,2%, зарплаты — на те же 5,2%.

Кроме того, депутаты и представители Кабмина РТ обсудили проблему программы сельской ипотеки — в основном кредиты получают под строительство коттеджей в пригородах Казани. Таким образом, программа не выполняет своей главной функции — закрепления молодых кадров на селе. Также депутаты обратили внимание на сокращение программы по развитию сельских территорий. В Татарстане объем ее финансирования уменьшен с 7 млрд до 300—500 млн рублей.



Фото: tatarstan.ru

Казанский прецедент

В Казани суд лишил водительских прав на полтора года местного жителя Рустема Хайрутдинова, сбившего на электросамокате ребенка.

Судья встал на сторону ГИБДД, признав самокат транспортным средством и создав своеобразный прецедент в российском праве. Хайрутдинову также назначен штраф.

Напомним, в конце августа этого года мужчина арендовал электросамокат, не справился с управлением и врезался в ограждение, упав на пятилетнего ребенка. Подошедший полицейский потребовал от него дождаться сотрудников ГИБДД. Пройти медосвидетельствование как водитель транспортного средства казанец отказался.

Камнем преткновения в юридическом споре стал вопрос о том, можно ли относить электросамокат к какой-либо категории ТС. Адвокат Хайрутдинова уверен, что полицейские путают понятия максимально возможной и номинальной длительной мощности, вследствие чего относят этот вид транспорта к мопедам.



Фото: Екатерина Аблаева

Спор вокруг Хәтер көне

Эксперты рассказали «Реальному времени», стоит ли проводить массовые акции в День памяти погибших в 1552 году защитников Казани — Хәтер көне.

Большинство из них считают эту дату излишне политизированной. Свое мнение в публикации высказали депутат Госдумы Виталий Милонов, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Булат Рахимзянов, директор того же института Радик Салихов.

— Конечно, это было катастрофическое событие для Казанского ханства, было пролито много крови, — сказал Салихов, подчеркнув при этом, что татарский народ не перестал существовать, а продолжил жить и развиваться в составе русского государства.



Новое дело о банкротстве «Спурта»

После встречи главы Следкома по Татарстану с представителями Агентства по страхованию вкладов возбуждено новое уголовное дело, связанное с банкротством одного из республиканских банков — «Спурта» Евгении Даутовой.

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Даутову пока не допрашивали, но один из эпизодов связан с ее личным кредитом. В Следкоме рассматривают шесть эпизодов: по два — хищения и злоупотребления полномочиями, а также преднамеренного банкротства и фальсификации финансовой отчетности.

Предварительно ущерб от этих преступлений оценивается в 0,9 млрд рублей. Именно они запустили цепь событий, из-за которых банк лишился лицензии, полагают в СКР по РТ.



Казанцы паркуются без номеров

На сегодня казанские власти не могут эффективно бороться с водителями, оставляющими свои авто на платных парковках без номеров.

По данным исполкома, таким образом поступают около трети автовладельцев.

Муниципальный оператор платных парковок утверждает, что инспекторы регулярно фиксируют подобные нарушения. Если номера закрываются бумагой, медицинской маской или другими приспособлениями, то «проводится работа по очистке госномеров от посторонних предметов». Однако службы ничего не могут сделать с машинами, лишенными номеров.

Фото: Инна Серова

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем предложил несколько вариантов решения проблемы: идентифицировать авто по VIN-номеру, блокировать колеса или эвакуировать ТС под предлогом террористической угрозы.



Вторая волна отмен концертов

В Казани все чаще отменяются театральные постановки и концерты.

Жители татарстанской столицы стали реже покупать билеты заранее, опасаясь срыва мероприятий.

За последнее время были отменены опера Резеды Ахияровой «Сююмбике», концерт камерного оркестра La Primavera, гастроли Казанского ТЮЗа в Волгограде, перенесены стендап Михаила Шаца и концерт группы Shortparis.



Является ли архитектурным наследием ТЦ «Кольцо»

Архитекторы и историки обсудили значимость казанского ТЦ «Кольцо», уже не раз попадавшего в рейтинги «самых уродливых» зданий России.

Автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов организовал обсуждение в рамках лектория своего экскурсионного бюро.

Фото: tripadvisor.ru

Сторонники сохранения сегодняшнего облика здания считают, что он представляет характерный для 1990—2000-х стиль — «капиталистический романтизм». Большинство специалистов сошлись на том, что люди не могут адекватно воспринимать современную им архитектуру.



Конфликт вокруг теплиц

В Татарстане собственник теплиц в Богородском, компания экс-владельца ООО «Фоника Гипс» Александра Синельникова, продает их за 79 млн рублей.

Выяснилось, что при этом у владельца возник конфликт с фермером-арендатором, выращивавшим на этих площадях цветы.

Последний жалуется, что ООО «Резонанс» перестало пускать сотрудников в теплицы, тем самым лишив его возможности вести бизнес и погасить долги по аренде. Представители арендодателя объяснили, что сорванные сроки фермер объяснял трудностями, связанными с пандемией коронавируса.

Фото: evening-kazan.ru

В прокуратуре рассказали, что на территорию тепличного хозяйства действительно не пропускали сотрудников фермерского хозяйства, однако после вмешательства надзорного ведомства вывоз имущества все же начался.



Москва даст Казани деньги на беспилотное метро?

Казань станет одним из шести городов, где опробуют программу обновления общественного транспорта, бюджет которой составляет 241 млрд рублей.

Программа может войти в национальный проект «Безопасные и качественные дороги».

В столице Татарстана ситуация с транспортом намного лучше, чем во многих городах страны. Однако, возможно, здесь речь пойдет о запуске беспилотных поездов метро. Соответствующие разработки уже ведет КФУ.

В Минэкономразвития РФ уверяют, что стоимость проезда в пилотных городах вырасти не должна. Точнее, не вырастет средний тариф на одну перевозку — этого планируется достичь за счет запуска единого билета на все виды транспорта и широкого тарифного меню.



Санкции по «списку Навального», мечеть в стиле хай-тек и уход президента Киргизии

Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников после предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. В «черный список» попали глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, два замминистра обороны РФ — Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В Набережных Челнах открылась первая мечеть в стиле хай-тек «Чаллы Яр».



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков согласился покинуть свой пост. Он объявил о своей отставке, после чего получил гарантии неприкосновенности.



Сделка «Яндекса» и TCS Group Олега Тинькова сорвалась. Предприниматель не получит $5,5 млрд от российского интернет-гиганта.



Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали на собрании научного коллектива учреждения.



Фото: Ринат Назметдинов

После нескольких лет разговоров в Казани открылся ресторан сети Black Star Burger, запущенной рэпером Тимати. Заведение разместилось в ТЦ «Тандем».



В Елабуге вновь начнет работу завод двигателей «Соллерс Форд». Предприятие временно закрывалось после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей.



В России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса. Ее создателем выступает научный центр «Вектор».



Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев получил 10 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции.



Умер издатель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов.



Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России. Федеральный Госсовет будет возглавлять лично президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента, главы регионов.