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В Челнах открыли первую придорожную мечеть в стиле хай-тек

17:39, 16.10.2020
В Челнах открыли первую придорожную мечеть в стиле хай-тек
Фото: nabchelny.ru

В Челнах сегодня состоялось открытие первой в городе придорожной мечети «Чаллы Яр». Она расположена в районе Орловского кольца и представляет собой двухэтажное здание, выполненное в стиле хай-тек.

nabchelny.ru

За раз мечеть может вместить в себя 250 верующих. Храм смогут посещать жители Орловки, нового строящегося комплекса «Притяжение», автомобилисты, проезжающие по федеральной трассе М-7. Также здесь созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что мечеть будет работать круглосуточно.

nabchelny.ru

В торжественной церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный советник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Раиль Гумаров, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам, начальник управления образования Рустем Хузин, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

nabchelny.ru
nabchelny.ru
Общество Татарстан
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