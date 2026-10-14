За неделю в Татарстане выросли цены на все марки бензина

По состоянию на 5 октября АИ-92 стоил 68,80 рубля за литр — 12-го цена составляла 69,01 рубля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за прошлую неделю незначительно выросли цены на все марки бензина. Это следует из данных Росстата.

По состоянию на 5 октября АИ-92 стоил 68,80 рубля за литр — 12-го цена составляла 69,01 рубля. Стоимость АИ-95 выросла с 74,04 рубля до 74,23, АИ-98 — с 99,25 рубля до 100 ,94.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дизельное топливо подорожало с 80,24 рубля до 80,30 рубля за литр.

Напомним, ситуация на топливном рынке России улучшилась после выхода нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя — 2026». По его словам, текущая ситуация значительно лучше, чем месяц или две недели назад.

Галия Гарифуллина