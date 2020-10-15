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ЕС утвердил санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

12:25, 15.10.2020
ЕС утвердил санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным
Фото: pixabay.com

Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отправлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Въезд на территорию ЕС запрещен:

  • директору ФСБ Александру Бортникову;
  • первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко;
  • начальнику управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину;
  • заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко и Павлу Попову;
  • полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Также санкции предусматривают заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Фото: pixabay.com

О том, что ЕС намерен ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным СМИ сообщили вчера.

Ранее Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

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