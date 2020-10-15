ЕС утвердил санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отправлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Въезд на территорию ЕС запрещен:

директору ФСБ Александру Бортникову;

первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко;



начальнику управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину;

заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко и Павлу Попову;

полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Также санкции предусматривают заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Фото: pixabay.com

О том, что ЕС намерен ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным СМИ сообщили вчера.



Ранее Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

