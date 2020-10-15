ЕС утвердил санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным
Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отправлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
Въезд на территорию ЕС запрещен:
- директору ФСБ Александру Бортникову;
- первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко;
- начальнику управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину;
- заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко и Павлу Попову;
- полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.
Также санкции предусматривают заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
О том, что ЕС намерен ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным СМИ сообщили вчера.
Ранее Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.
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