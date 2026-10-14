Минздрав зарегистрировал первый в России биоаналог для лечения склероза
Это поможет снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения
Министерство здравоохранения России зарегистрировало биоаналог окрелизумаба для лечения рассеянного склероза. Это первый в стране препарат, пишет РИА «Новости».
Лекарство будет производиться по полному циклу: от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового лекарства. Это поможет снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения.
Напомним, в сентябре в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Благодаря этому он должен помогать иммунной системе лучше отвечать на вакцину, говорят разработчики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».