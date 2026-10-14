Минздрав зарегистрировал первый в России биоаналог для лечения склероза

Это поможет снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало биоаналог окрелизумаба для лечения рассеянного склероза. Это первый в стране препарат, пишет РИА «Новости».

Лекарство будет производиться по полному циклу: от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового лекарства. Это поможет снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения.

Напомним, в сентябре в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Благодаря этому он должен помогать иммунной системе лучше отвечать на вакцину, говорят разработчики.

Галия Гарифуллина