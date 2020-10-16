Коронавирус поднял вторую волну отмен концертов и спектаклей

Причины — болезни главного дирижера, худрука оркестра, закрытие театров в других городах и границ стран

Фото: Олег Тихонов

Переносы и отмены театральных постановок, выступлений звезд в Казани начались еще в конце сентября, но уже к середине октября приняли массовый характер. Теперь, собираясь на спектакль или концерт, разумно поинтересоваться у организаторов, действительно ли он состоится, заглянув на сайт театра или концертного зала. Впрочем, как рассказали корреспонденту «Реального времени» в кассах, многие казанцы уже отказываются покупать билеты заранее, дабы позднее избежать хлопот с возможным возвратом средств.

На смену Ренату Салаватову приехал дирижер из Санкт-Петербурга

Первой была отменена опера Резеды Ахияровой «Сююмбике» в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля. Об этом стало известно 11 октября, в день постановки. На сайте театра дали объявление: «В связи с болезнью дирижера и невозможностью его замены спектакли «Сююмбике» 11 и 12 октября отменяются». Администрация также сообщила, что билеты можно вернуть по месту приобретения с 20 октября.

Чем болен главный дирижер театра — не разглашается. У меломанов сразу возник вопрос — не сорвется ли долгожданный показ «Золотой орды», посвященный юбилею хореографа Георгия Ковтуна. Он назначен на 17 и 18 октября, все билеты на балет Ахияровой уже проданы. Как рассказали в пресс-службе ТАГТОиБ, на помощь заболевшему режиссеру из Санкт-Петербурга приехал его коллега — Владимир Рылов. Он и будет дирижировать оркестром во время юбилейных показов.

Чем болен главный дирижер театра Ренат Салаватов — не разглашается. Фото: Максим Платонов

Болезнь маэстро и закрытые границы

15 октября стало известно об отмене концерта камерного оркестра La Primavera в связи с болезнью художественного руководителя и дирижера Рустема Абязова. Маэстро не скрывает, что у него положительный тест на ковид, поэтому и назначенное на 25 октября мероприятие отменено заблаговременно, за 10 дней.



Интересно, что именно этот концерт «Tatar Stars с европейских сцен» однажды уже переносили. Он должен был пройти на фестивале L’arte del arco еще весной. Однако организаторы успели провести только открытие фестиваля, которое одновременно стало и его закрытием, так как была объявлена самоизоляция.



Как рассказали в пресс-службе оркестра, отмена, а не перенос концерта связаны с тем, что артисты из Канады и Дании вряд ли в скором времени смогут пересечь границу. Однако есть надежда, что в следующем сезоне выступления все же состоятся. Пока же билеты можно вернуть по месту покупки.

Рустем Абязов не скрывает, что у него положительный тест на ковид. Фото: Илья Репин

Казанский ТЮЗ не поедет в Волгоград

В эти дни в Казани проходят обменные гастроли с Волгоградским театром юного зрителя. Артистам удалось приехать в Казань на собственном автобусе, сданные перед отъездом тесты на ковид у всех оказались отрицательными.



Гастроли проходят в эти дни на сцене Казанского ТЮЗа, они завершатся в воскресенье, 18 октября. Однако сделать ответный визит нашим артистам не удастся в этом году, как это планировалось. Дело в том, что все театры в Волгограде в данный момент закрыты из-за ухудшения эпидситуации.

Сделать ответный визит в Волгоград Казанскому ТЮЗу в этом году, как это планировалось, не удастся. Фото: Максим Платонов

Отмены, замены и переносы: кто на месяц, кто на год

Многие театры заменяют свои спектакли, объявленные заранее в афишах, на другие. Перед посещением стоит обязательно посмотреть актуальную афишу. Замены или отмены — по техническим причинам в театре им. Карима Тинчурина, театре им. Галиаскара Камала, театре им. Василия Качалова, Театре на Булаке.

В этом году не приедет в ГБКЗ им. Сайдашева полюбившийся многим ансамбль Грузинского фольклорного пения «Басиани». Планируемый 23 октября концерт переносится на 24 октября 2021 года.

Кроме того, многие звезды также отменяют свои гастроли в Казань. Так, в столицу Татарстана не приедет звезда КВН и ОСП-студии Михаил Шац, который должен был выступить в Stand Up club Kazan 18 октября. Его визит переносится на 15 ноября. Концерт музыкальных оппозиционеров, российской группы Shortparis, планируемый 27 октября в Арт-пространстве Werk, также переносится, дата будет объявлена позже.

Михаил Шац должен был выступить в Stand Up club Kazan 18 октября. Его визит переносится на 15 ноября. Фото: kino-teatr.ru

Самой прозорливой оказалась певица Слава, которая должна была выступить с программой «Крик души» 19 ноября в КРК «Пирамида». Она приедет только 9 апреля 2021 года.