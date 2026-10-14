В World Gymnastics заявили, что не могут объяснить причины отказа в визах российским гимнасткам
Организация выразила сожаление по поводу этой ситуации
В World Gymnastics заявили, что не могут объяснить причины отказа российским гимнасткам в визах в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира — 2026. Об этом сообщается на сайте организации.
— Выдача виз всем участникам — процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. World Gymnastics не может объяснить, почему по отдельным заявлениям были приняты решения об отказе. Организация продолжает диалог с властями Нидерландов, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России, — говорится в публикации.
Организация выразила сожаление относительно ситуации.
Напомним, в визах отказали Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой и Виктории Листуновой.
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