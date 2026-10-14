В World Gymnastics заявили, что не могут объяснить причины отказа в визах российским гимнасткам

Организация выразила сожаление по поводу этой ситуации

Фото: Динар Фатыхов

В World Gymnastics заявили, что не могут объяснить причины отказа российским гимнасткам в визах в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира — 2026. Об этом сообщается на сайте организации.

— Выдача виз всем участникам — процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. World Gymnastics не может объяснить, почему по отдельным заявлениям были приняты решения об отказе. Организация продолжает диалог с властями Нидерландов, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Организация выразила сожаление относительно ситуации.

Напомним, в визах отказали Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой и Виктории Листуновой.

Галия Гарифуллина