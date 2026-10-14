Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Всего травмы получили девять человек
Микроавтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья (Турция). Травмы получили девять человек, в том числе шесть россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авария случилась около полудня. Микроавтобус съехал с трассы и опрокинулся. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Пассажиры получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Пострадавших доставили в больницу Коркутели.
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