Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Всего травмы получили девять человек

Фото: Максим Платонов

Микроавтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья (Турция). Травмы получили девять человек, в том числе шесть россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария случилась около полудня. Микроавтобус съехал с трассы и опрокинулся. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Пассажиры получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Пострадавших доставили в больницу Коркутели.



Галия Гарифуллина