«Ростелеком» предложил создать ЦОД «судного дня»

Он поможет восстановить работы поврежденных сервисов

России нужен Центр обработки данных (ЦОД) «судного дня», заявил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Центр поможет восстановить работы сервисов.

— Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов [резервных копий], в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет сегодня любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться, — цитирует Ермакова РБК.

По его словам, сегодня «модели угроз и нарушений» меняются очень быстро.

— Все эти угрозы с беспилотниками, реальные проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе с «Яндексом», ведь это говорит о чем? Говорит о том, что вся инфраструктура, которая была построена в предыдущий период времени, она отвечала задачам в первую очередь эффективности экономики и централизации, — утверждает эксперт.

Крупные компании концентрировали ключевые сервисы на нескольких площадках. Это было экономически выгодно, но в новых обстоятельствах централизация стала слабостью. В результате сейчас идет срочный пересмотр моделей угроз и переход к микросотовой архитектуре, говорит Ермаков.

— Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент, — подчеркнул он.

Напомним, недавно в России были атакованы ЦОД компании «Яндекс», после чего пару дней возникали сложности в работе некоторых российских сервисов. При этом накануне вечером татарстанцы продолжали жаловаться на проблемы с доступом к некоторым функциям. В Кремле заявили, что ситуация с «Яндексом» обсуждается в правительстве.

Сегодня атаки на свой Центр обработки данных (ЦОД) в городе Балаково Саратовской области подтвердил Сбербанк. В компании сообщают, что все сервисы работают в штатном порядке.

Галия Гарифуллина