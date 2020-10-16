«Яндекс» и «Тинькофф» не смогли договориться о сделке на $5,5 млрд

«Яндексу» не удалось договориться об условиях сделки с TCS Group, поэтому она не состоится.

Как выяснил Forbes, Олег Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, а это не устроило «Яндекс». Тинькову это не понравилось.

«Яндекс» и TCS Group Holding PLC («Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», — говорится в заявлении пресс-службы IT-компании.

commons.wikimedia.org

Ранее «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group примерно за $5,5 млрд, или $27,64 за бумагу.

О планах российской IT-компании выкупить TCS Group стало известно в конце сентября.