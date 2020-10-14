В России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса.

На прошлой неделе сообщалось, что ее регистрация запланирована на 15 октября.



По словам гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова, добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо.

В августа Минздрав России зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V».

