Новости общества

16:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса

15:37, 14.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса
Фото: pixnio.com

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса.

На прошлой неделе сообщалось, что ее регистрация запланирована на 15 октября.

По словам гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова, добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо.

В августа Минздрав России зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем