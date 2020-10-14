Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам колонии за получение взятки

Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу региона Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года и помещен в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин тут же отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Позже Соловьев был переведен под домашний арест.



По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

Гособвинение требовало для экс-главы Удмуртии наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 280 млн рублей.

Ранее «Реальное время» вместе с политологом Сергеем Маркеловым вспомнило глав регионов, против которых возбуждали в последние годы уголовные дела.