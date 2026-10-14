Рэпера Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Это произошло в Казахстане

Российского рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Это произошло в Казахстане, сообщили РИА «Новости» в Департаменте полиции Жамбылской области.

— 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан сотрудниками полиции совместно с погранслужбой КНБ задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство, — рассказали изданию.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке провезти наркотики через границу, рассказали в правоохранительных органах. Рэпер находится в изоляторе временного содержания. Идет досудебное расследование.

Галия Гарифуллина