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Банк ЗЕНИТ открыл новый офис в Бавлах

14:10, 14.10.2026

Офис создан, чтобы быть ближе к клиентам в повседневных финансовых вопросах

Банк ЗЕНИТ открыл новый офис в Бавлах
Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

14 октября в Бавлах (Республика Татарстан) состоялось торжественное открытие нового офиса Банка ЗЕНИТ по адресу ул. Х. Такташа, д. 10. В церемонии приняли участие мэр города Бавлы Ильяс Гузаиров, представители руководства банка и ключевых предприятий региона.

Новый офис создан с заботой об удобстве клиентов: центральное расположение, парковка поблизости, круглосуточная зона банкоматов. Здесь проводится обслуживание частных лиц и бизнеса.

предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

«Татарстан — ключевой регион для Банка ЗЕНИТ. Мы дорожим теплыми отношениями с нашими клиентами и хотим отвечать на их доверие реальной заботой. Она складывается из простых вещей. За каждым обращением стоят чьи-то планы, заботы и важные решения. Поэтому для нас открытие офиса — это прежде всего возможность быть ближе к людям и помогать им в повседневных финансовых вопросах», — подчеркнул Рустем Исхаков, заместитель председателя Правления Банка ЗЕНИТ.

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