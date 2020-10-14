Казань войдет в федеральный эксперимент с общественным транспортом. Стоимость проезда может вырасти

Минтранс России предлагает обновить парк общественного транспорта Казани и еще пяти городов, изменив систему оплаты проезда

Фото: Максим Платонов

Казань включена в число шести пилотных российских городов, где будет обкатываться федеральный эксперимент в рамках комплексной программы обновления общественного пассажирского транспорта до 2030 года. Об этом на московской конференции «Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях» заявил замминистра экономического развития России Андрей Иванов. В случае ее утверждения инвестиции в замену подвижного состава пула городов составят 241 млрд рублей, но одновременно в этих агломерациях изменится и стоимость проезда в общественном транспорте. Ранее федеральные власти предлагали установить стоимость проездного на уровне «не выше 7% от среднедушевого дохода в регионе».

Городской транспорт «откатился» дальше ЖКХ образца 2000-х годов

В Москве подвели итоги обсуждения проекта комплексной программы модернизации пассажирского транспорта до 2030 года. По поручению президента России проект был разработан Минтрансом РФ при участии ВЭБ.РФ и предполагает обновление 75% парка автобусов и до 25% парка электротранспорта. Как сообщил модератор форума, член правления РСПП Игорь Вдовин, к ним поступило более 100 предложений из разных регионов страны, а для участия в форуме получено свыше 800 заявок, хотя РСПП особо не афишировал публичные слушания по проекту программы.

Впрочем, ажиотаж вокруг этого грандиозного проекта и так понятен. Пожалуй, впервые с конца 90-х годов, федеральные власти взялись решать закоренелую проблему организации регулярного движения общественного транспорта в городах. Как заметил вице-президент ЦЭИ Павел Чистяков, городской транспорт находится на той стадии, «на которой ЖКХ находилось в 2000-х годах», а «автомобильные дороги — в 2010-х годах», прозрачно намекая на отсталость в развитии этой социально-значимой сферы и общую запущенность проблемы в стране. «Это означает, что без прямой федеральной поддержки ничего не будет. Никаких гарантий не хватит, чтобы масштабно обновить общественный транспорт», — рассуждал он, указывая на большой накопленный ущерб отрасли.

Минтранс РФ предлагает «вытащить» общественный транспорт при помощи утверждения отдельной федеральной программы до 2030 года с объемом федерального финансирования 620 млрд рублей (включает бюджетные и частные инвестиции). При этом ее статус хотят поднять до высшего уровня, включив ее в состав нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (это гарантирует твердое федеральное софинансирование, — прим. ред.). Основным инструментом обновления парка регионов предполагается сделать операционный лизинг, а оператором программы — ГТЛК. Это означает, что обновление автопарка будет происходить на возвратной основе, а плата за проезд станет одним из источником выплат по лизинговым платежам.

«5+», или кто войдет в программу обновления пассажирского транспорта

Эксперимент по выстраиванию эффективной модели управления общественным транспортом предполагается провести в шести российских городах. Именно они войдут первыми в будущую программу. «С этой точки зрения была предложена к финансированию схема «5+». В пятерку городов вошли — Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. Плюсом к ним — Тверь. Это города, где есть первые прикидки использования модели», — сообщил замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов, который непосредственно участвовал в разработке проекта комплексной программы. В июле этого года в качестве участников будущей программы называли 10 российских городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Воронеж и Пермь. А расходы федерального бюджета оценивали в 750 млрд рублей.

Впрочем, первые шаги по обновлению парка городов были сделаны как раз в этом году. Заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов отчитался о том, как отбирались регионы.



— В 2020 году Минтранс начал предоставлять меры господдержки на обновление подвижного состава в городских агломерациях, — сообщил он. — Регионы проходили конкурсный отбор при заключении договора лизинга с оператором программы ГТЛК. В рамках этих госконтрактов транспорт поставляется со скидкой в 60% от их стоимости. Основные требования к претенденту: наличие единого плана транспортного обслуживания, оптимальная маршрутная сеть, электронная система оплата проезда.

По его словам, в этом году конкурс выиграли 12 городских агломераций. Им будет поставлено свыше 500 единиц наземной городской техники. Это 447 газомоторных автобусов, 64 троллейбуса и другой транспорт. Так, Казань получила 23 автобуса, Пермь — 40 автобусов, Белгород — 58 автобусов, Омск — 16 троллейбусов.

Одновременно с этим завершен отбор агломераций на 2021 год. Выиграли конкурс 15 городских агломераций. Им будет поставлено 392 транспортных средства. Это 275 газомоторных автобусов, 104 троллейбуса, 13 трамваев. По словам Семенова, новый транспорт будет оснащен тахографами с функцией передачи данных в режиме реального времени, а также системой мониторинга поддержания состояния работоспособности водителя в пути.



— Это было наше условие — поставить комплексное устройство безопасности. Это смарт-устройство регистрирует не только режим труда и отдыха водителя, а также передает информацию о соблюдении скоростного режима. Кроме того, в него встроен механизм контроля психофизического состояния водителя. В Перми устройство позволило предотвратить аварии, — отметил Алексей Семенов.

Лимит в 4 млрд рублей в год — до 2024 года

Чтобы поставки проходили слаженно, Минтранс проводит опережающую закупку транспорта. Заказ оплачивается в этом году, а поставка будет выполнена в следующем году. «Это делается и для того, чтобы загрузить промышленность. Поэтому идет перераспределение бюджетного финансирования в рамках нацпроекта БКД», — сообщил Семенов.

Пока закупки общественного транспорта проходят в рамках бюджетных лимитов в 4 млрд рублей в год. Из-за бюджетных ограничений лимиты будут действовать до 2024 года, сообщил Семенов. Потребности гораздо выше. Заявки регионов в этом году составили 53 млрд рублей, на будущий год — 63 млрд рублей, привел неутешительные цифры Семенов. И обрадовал, что с 2025 года объем предполагается увеличить до 26,4 млрд рублей в год.

Почему Минтранс РФ особенно озабочен общественным транспортом? Как пояснил сам Алексей Семенов, это вызвано ростом личного автотранспорта в городах, из-за чего возрастает нагрузка на дорожную сеть и возникают инфраструктурные проблемы. «Это недопустимо, потому что растет нагрузка на автомобильную дорожную сеть городов, и власти не всегда могут решить эти глобальные проблемы», — признал он. Тем не менее 74 процента населения регулярно пользуются общественным транспортом, а накопленные проблемы не позволяют оказывать гражданам качественные услуги, что снижает привлекательность этого вида транспорта, констатировал спикер.

Как привлечь деньги без господдержки

Остроту дискуссии на пленарном заседании добавил замминистра экономического развития Андрей Иванов, выступивший одним из разработчиков проекта.



— Госпрограмма — еще не повод для получения бюджетных денег. Нужно исходить не только от необходимости закупки техники, а из современной экономически эффективной модели управления общественным транспортом. Если мы так поставим задачу и под это построим проекты, то окажется, что источники найдутся сами собой. Если создать единую систему платежей, приложение, где пассажир увидит время движения и услуга будет оказываться вовремя, то финансовые потоки превзойдут ожидания, — метафорически высказывался он, намекая, что инвесторы готовы будут вкладываться при гарантии возвратности капитала.

Как раз ради обкатки новой схемы и был выбран пул пилотных городов «5+». «По этим пяти городам, если реализовать комплексную услугу, программа позволит закупить 845 трамваев, 700 троллейбусов, 5 400 автобусов. Объем инвестиций составит 241 млрд рублей, — рассуждал он. — Будет создано 25 тысяч рабочих мест, перевезено 1,5 млрд пассажиров по пяти городам. Вы удивитесь, но с точки зрения господдержки потребуется не так много. Все зависит от того, какую модель будет выбирать регион — гросс-контракт или концессия. Особой поддержки здесь не потребуется».

И все-таки, каковы источники программы? По словам Иванова, предполагается субсидирование ставки по концессионным соглашениям за счет денег регионального дорожного фонда. Есть и другое предложение. ВЭБ.РФ на прошлой неделе предложил регионам брать кредиты, сообщил Иванов. На это Минфин РФ указал, что при такой модели финансирования программа может быть исполнена лишь теми, чей уровень госдолга субъекта к доходам менее 50%. В этом случае из программы выпадает Нижний Новгород.



— Нижегородской области будет не так просто вписаться в программу, — отметил Андрей Иванов. — Но Татарстан и Тверская области выглядят привлекательно.

Казань поставит беспилотники на общественные маршруты

О Татарстане он высказался отдельно. «Может быть, на первый взгляд Казань выглядит не самым удачным примером с точки зрения эффекта низкой базы, чтобы показать результаты программы. В Казани эффективно устроена программа общественного транспорта», — отметил он. По его словам, здесь удалось добиться тестирования беспилотного железнодорожного транспорта: «Речь идет о Большом Казанском кольце, о казанском метро, где мы можем начать использовать беспилотники».

Иванов считает, что поддержка потребуется при рельсовом транспорте: «Очень дорогая и неокупаемая рельсовая и контрактная инфраструктура. Вот она требует капитальных грантов, либо субсидирования ставки по концессионным соглашениям. Но первые прикидки показали, что это не так много финансов потребует — от 5 до 10 млрд рублей для этих пяти городов. Конечно, каждому российскому городу хотелось бы увидеть себя в этой программе. Но масштабирование возможно от того, какими финансовыми ресурсами будем располагать», — заключил замминистра.

Правда, как изменится стоимость проезда в этих пилотных регионах не обсуждалось. Ранее Минтранс России рассчитывал, что стоимость проездного в месяц не должна превышать 7% от среднемесячного душевого дохода в конкретном регионе. Окончательное решение будет принято после утверждения программы.