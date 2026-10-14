Дмитриев заявил, что подписание контрактов по дизельному топливу с США ожидается «в ближайшие дни»

«Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро», — сказал он

Подписание первых контрактов по дизельному топливу с США возможно в ближайшие дни. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

— Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Но настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем прямо, я бы сказал, в ежечасовом режиме, решая очень много логистических вопросов о том, как это все быстро и эффективно реализовать, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставка российского дизеля на экспорт позволит нарастить переработку нефти в стране и увеличить доходы бюджета:

— Для нашей экономики это позитивный сигнал в целом, связанный с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи, дополнительными налогами в бюджет, возможностью формирования бюджетом расходов на социальную сферу. Это возможности для инвестиций в том числе.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вашингтон выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Галия Гарифуллина