MS NOW: в Россию прибыл глава ФБР
Издание утверждает, что у него запланирована двухдневная поездка
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель прибыл в Россию. Цель визита — участие в переговорах. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.
Канал утверждает, что запланирована двухдневная поездка. Глава ФБР должен посетить Москву и Санкт-Петербург.
Это первый его визит в Россию с 2013 года, передает канал. По данным MS NOW, Патель говорил о сотрудничестве в таких вопросах, как борьба с мошенничеством.
Напомним, о возможном визите Пателя в Россию писало издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, поездка могла пройти 14—15 октября. В вероятном маршруте Кэша Пателя были Москва и Санкт-Петербург.
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