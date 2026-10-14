MS NOW: в Россию прибыл глава ФБР

Издание утверждает, что у него запланирована двухдневная поездка

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель прибыл в Россию. Цель визита — участие в переговорах. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Канал утверждает, что запланирована двухдневная поездка. Глава ФБР должен посетить Москву и Санкт-Петербург.

Это первый его визит в Россию с 2013 года, передает канал. По данным MS NOW, Патель говорил о сотрудничестве в таких вопросах, как борьба с мошенничеством.

Напомним, о возможном визите Пателя в Россию писало издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, поездка могла пройти 14—15 октября. В вероятном маршруте Кэша Пателя были Москва и Санкт-Петербург.

Галия Гарифуллина