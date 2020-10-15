«Соллерс Форд» объявил о перезапуске завода двигателей в Елабуге

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совместное предприятие «Соллерс Форд» объявило о перезапуске завода двигателей в особой экономической зоне «Алабуга», который закрылся после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей летом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в Татарстане Индиру Салимгараеву.



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По ее словам, моторный завод в Елабуге снова перешел в собственность СП, а объем общих инвестиций в новый проект составляет 627,1 млн рублей.

На заводе станут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit. Планируется выпуск 25 тысяч двигателей в год. Серийное производство хотят начать в 2023 году.

Ранее сообщалось о переименовании Ford Sollers в «Соллерс Форд».