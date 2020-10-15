Новости промышленности

11:01 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Соллерс Форд» объявил о перезапуске завода двигателей в Елабуге

10:05, 15.10.2020
«Соллерс Форд» объявил о перезапуске завода двигателей в Елабуге
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совместное предприятие «Соллерс Форд» объявило о перезапуске завода двигателей в особой экономической зоне «Алабуга», который закрылся после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей летом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в Татарстане Индиру Салимгараеву.

fordsollers.com

По ее словам, моторный завод в Елабуге снова перешел в собственность СП, а объем общих инвестиций в новый проект составляет 627,1 млн рублей.

На заводе станут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit. Планируется выпуск 25 тысяч двигателей в год. Серийное производство хотят начать в 2023 году.

Ранее сообщалось о переименовании Ford Sollers в «Соллерс Форд».

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем