«Соллерс Форд» объявил о перезапуске завода двигателей в Елабуге
Совместное предприятие «Соллерс Форд» объявило о перезапуске завода двигателей в особой экономической зоне «Алабуга», который закрылся после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей летом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в Татарстане Индиру Салимгараеву.
По ее словам, моторный завод в Елабуге снова перешел в собственность СП, а объем общих инвестиций в новый проект составляет 627,1 млн рублей.
На заводе станут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit. Планируется выпуск 25 тысяч двигателей в год. Серийное производство хотят начать в 2023 году.
Ранее сообщалось о переименовании Ford Sollers в «Соллерс Форд».ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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