Егор Крид сообщил об отмене концертов в Нижнекамске и Уфе

Организаторы не смогут обеспечить технические условия для проведения масштабного шоу

Егор Крид сообщил об отмене концертов в Нижнекамске и Уфе. Также не состоится выступление в Астрахани. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.

— К сожалению, мы приняли данное решение в связи с масштабами шоу и особыми техническими условиями, необходимыми для его реализации. Для нас важно предоставить программу в полном объеме и сохранить тот уровень качества, которого ждут зрители. В данных городах мы не смогли этого сделать, — говорится в скриншоте публикации организаторов, который артист приложил к посту.

В Казани концерт состоится — он запланирован на 23 октября.

Галия Гарифуллина