Егор Крид сообщил об отмене концертов в Нижнекамске и Уфе
Организаторы не смогут обеспечить технические условия для проведения масштабного шоу
Егор Крид сообщил об отмене концертов в Нижнекамске и Уфе. Также не состоится выступление в Астрахани. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.
— К сожалению, мы приняли данное решение в связи с масштабами шоу и особыми техническими условиями, необходимыми для его реализации. Для нас важно предоставить программу в полном объеме и сохранить тот уровень качества, которого ждут зрители. В данных городах мы не смогли этого сделать, — говорится в скриншоте публикации организаторов, который артист приложил к посту.
В Казани концерт состоится — он запланирован на 23 октября.
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