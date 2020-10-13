Казанский прецедент: водителя с 22-летним стажем лишили прав за ДТП на электросамокате

Обвиняемому не удалось доказать, что управлял не транспортным средством

Фото: Екатерина Аблаева

Мировой суд Вахитовского района Казани вынес «приговор» казанцу, сбившему ребенка на электросамокате, а впоследствии отказавшемуся от медицинского освидетельствования. Рустему Хайрутдинову назначили штраф и лишили на полтора года водительских прав на автомобиль. Корреспондент «Реального времени» стал свидетелем судебного спора о том, что такое электросамокат, и нужно ли управляющему им человеку проходить тест на алкогольное опьянение.

«Самокат неудачно стартанул»

В назначенное время на 4-й участок мирового суда Вахитовского района Казани Рустем Хайрутдинов и его адвокат Артур Султанов явились без опозданий. В начале заседания мировой судья Гельуса Валиева зачитала протокол полиции. Согласно материалам дела, «30 августа на улице Татарстан рядом с домом 3/2 Хайрутдинов управлял мопедом (именно к этим транспортным средствам МВД России приравняло самокаты — прим.ред.) с явными признаками алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался, тем самым совершил административное правонарушение по части 1 статьи 12.26 КоАП».

В ответ на это мужчина, который держался довольно спокойно, заявил, что вину не признает и рассказал по порядку, что с ним произошло в конце августа. Вместе с сыном он арендовал электросамокат у компании Whoosh с помощью мобильного приложения.

— Взялся за поручни, левой ногой встал на сам электросамокат, правой ногой оттолкнулся и нажал кнопку Go. Электросамокат резко дернулся и с места выдачи данных аппаратов полетел в сторону проезжей части. Чтобы не вылететь на проезжую часть, я начал заваливаться на бок, в конце тротуара ударился о бетонное ограждение и упал. Своим телом упал на ребенка 5 лет, проходившего вблизи вместе с мамой, — объяснял Хайрутдинов.

Вместе с сыном он арендовал электросамокат у компании Whoosh с помощью мобильного приложения. Фото: whoosh.bike

Как он сообщил, все это произошло буквально на трехметровом «пятачке» у офиса банка. Сам виновник происшествия поранил ногу о бетон. Он поднялся, спросил о состоянии ребенка, который плакал, но видимых повреждений у него не было, констатировал мужчина. Появившийся полицейский попросил Хайрутдинова не уходить, и тот честно дождался приезда сотрудников ГИБДД.

«Дыхнул бы» как пешеход, но не как водитель

По словам обвиняемого, сотрудники стали говорить, что он ехал на мопеде, причем не могли пояснить, почему так называют электросамокат. В разговоре звучала цифра 350 Вт. Сотрудники ГИБДД несколько раз путались в протоколах: где-то написано «мопед», а где-то — «самокат», продолжал Хайрутдинов. Его попросили пройти медосвидетельствование сначала на месте, а потом в медучреждении.

— Почему отказались пройти медосвидетельствование? — спросила Гельуса Валиева.

— Потому что электросамокат не является транспортным средством. В ПДД нет термина «электросамокат», а есть только «самокат». Водитель самоката является пешеходом. А меня попросили пройти освидетельствование как водителя транспортного средства. Если бы попросили пройти как пешехода, я был бы не против, — ответил Рустем Хайрутдинов, у которого водительское удостоверение с 1998 года.

— Вы просто в позу встали — не стали проходить? — продолжала судья.

— Потому что они давили на меня своим знанием — незнанием ПДД. Я открыл правила дорожного движения — это открытая информация — и не нашел слово «элеткросамокат».

— То есть вы не были в состоянии алкогольного опьянения, — снова уточнила Валиева.

Хайрутдинов утверждал, что пьян не был, но доказательств этого теперь у него нет. Фото: 24news.com

Хайрутдинов утверждал, что не был, но доказательств этого теперь у него нет. Более того, он показал видео, которое снимал на месте инцидента. Правоохранители ему запрещали это делать. В кадр попал и пострадавший мальчик, который, видимо, больше испугался. В момент съемки он вполне спокойно стоял неподалеку от взрослых. От семьи мальчика не было никаких жалоб, на предложение правоохранителей мать ребенка отказалась писать заявление в полицию. К тому же в материалах дела остался телефон женщины. Позже Хайрутдинов, с его слов, разыскал номер и позвонил ей дня через четыре. Оказалось, что у ребенка все в порядке, никаких претензий у его родителей по-прежнему не было.

Самокат, скорее, — велосипед

На видео Хайрутдинов несколько раз повторяет, что сотрудники ГИБДД взяли не тот электросамокат. Аппарат, на котором мужчина попытался проехать, он уже сдал назад, и в момент разбирательства его снова арендовали. По словам Хайрутдинова, свидетелям показали другой электросамокат, и они «может, под нажимом сотрудников ГИБДД, может, просто не захотели долго возиться, подписали все требуемые документы». На видео попал и шильдик от этого электросамоката. Однако к материалам суда Хайрутдинов приобщил скрин своего заказа, где указан другой номер технического средства.

Правозащитник назвал этот факт процессуальным нарушением: в протоколе об административном нарушении сотрудник ДПС неверно указал марку электросамоката, к тому же там «отсутствует серийный номер и другие параметры, что существенно затрудняет идентификацию этого самоката». «Вдруг этот самокат имел другую мощность и скорость?» — вопрошал адвокат.

Артур Султанов представил суду пояснение он компании Whoosh, у которой был арендован элктросамокат, а также справку на техническое средство, декларацию с переводом. Кроме того, адвокат попросил приобщить к делу документы о том, что у обвиняемого имеется несовершеннолетний ребенок на иждивении и работа связана с управлением транспортным средством, а также запись в трудовой книжке о том, что Хайрутдинов в течение полугодия оставался без работы.

По словам Хайрутдинова, свидетелям показали другой электросамокат, и они «может, под нажимом сотрудников ГИБДД, может, просто не захотели долго возиться, подписали все требуемые документы». Фото Екатерины Аблаевой

Мировому судье вручили и многочисленные ответы на запросы в ГИБДД по аналогичным ситуациям по всей России. «Здесь как раз во всех ответах содержится утверждение, что самокат не является транспортным средством — его относят либо к велосипедам, либо к пешеходам», — сообщил правозащитник.

— Субъектом правонарушения по 12.26 является именно водитель, лицо, управляющее транспортным средством. С протоколом категорически не согласны, поскольку Хайрутдинов управлял не мопедом, а электросамокатом, который в соответствии с правилами дорожного движения не попадает под определение «мопеда», — утверждал Артур Султанов.

Согласно справке ООО «Whoosh», электросамокаты не являются мопедами, а больше относятся к велосипедам, поскольку максимальная скорость электросамоката не превышает 25 км в час, апеллировал к техническим характеристикам адвокат. Номинальная мощность этого средства в режиме длительной нагрузки не превышает 0,25 кВТ, электросамокат приводится в движение мускульной силой, и только после этого можно нажимать кнопку, которая включает двигатель.

— В настоящее время правовые основания отнесения электросамокатов к какой-то категории транспортных средств не определены. Везде указывают, что либо — к велосипедам, либо — к пешеходам. Если обратимся к правилам дорожного движения в пункте 1.2 указано: «мопед со скоростью, не превышающей 50 км в час, двигатель — 50 кубических сантиметров или «который имеет электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт. У Whoosh указывается, что мощность в режиме длительной нагрузки не превышает 0,25 кВт. Соответственно самокат не попадает под определение «мопед». Так же есть определение «велосипед». И на велосипеде может находиться «электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт и скорость его не более 25 км в час», — продолжал настаивать Артур Султанов.

«Если посмотрим, везде, по всей Казани, катаются люди на электросамокатах. Это значит, каждому из них необходимо наличие прав категории «М», — обратил внимание Султанов. Фото evening-kazan.ru

Почему самокатчики в Казани без удостоверений?

Чтобы управлять мопедом, необходимо отдельное удостоверение категории «М», напомнил адвокат. Закон не содержит требование о наличии специального права на управление электросамокатами.

— Если посмотрим, везде, по всей Казани, катаются люди на электросамокатах. Это значит, каждому из них необходимо наличие прав категории «М», по утверждению сотрудников ДПС, что противоречит правилам дорожного движения, — обратил внимание Султанов.

Он сделал акцент и на том, что у самих сотрудников ДПС нет четкой правовой позиции по этому вопросу: в протоколах они указывают разное название устройства.

— Исходя из ПДД и судебной практики лицо, которое управляет электросамокатом, не является водителем, и оно не обязано проходить медосвидетельствование. Просим прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, — обратился к мировому судье адвокат Хайрутдинова.

После долгой паузы Гельуса Валиева зачитала решение. Рустема Хайрутдинова признали виновным за отказ от медосвидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП. Ему назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года. За Хайрутдиновым и его адвокатом остается право обжаловать решение в течение 10 дней после вручения постановления суда.

Султанов уверен, что сотрудники ГИБДД спутали два разных понятия: максимально возможная и номинальная длительная мощность. Они говорили о 350 Вт — это максимальная мощность электросамоката, но в режиме максимальной длительной нагрузки она не превышает 0,25 кВт (250 Вт), объяснил «Реальному времени» адвокат.

