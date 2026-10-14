В ФБР опровергли приезд директора в Россию

Кэш Патель был в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами

Директор ФБР Кэш Патель был в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами. Об этом говорится в публикации пресс-службы ФБР в соцсети Х. Так в ведомстве опровергли информацию телеканала MS Now о том, что Патель прибыл в Россию.

Пресс-служба выложила видео выступления директора, добавив:

— А вот где Кэш Патель на самом деле… Университет Либерти, проводит мероприятие в знак признания правоохранительных органов.

Напомним, ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что Кэш Патель якобы прибыл в Россию для участия в переговорах.

Галия Гарифуллина