Первый казанский Black Star Burger обнулил социальную дистанцию и «закошмарил» соседей по фудкорту

Фото: Лина Саримова

В казанском ТЦ «Тандем» открылся долгожданный ресторан сети Black Star Burger. С момента запуска прошло почти две недели, однако интерес к бургерной еще не угас — плотные очереди за брендовым фастфудом собираются даже в разгар будних дней, а в выходные на фудкорте торгового центра начинается настоящий апокалипсис. Подробнее о том, как проходят первые дни работы франшизы в Казани, пострадали ли от ее прихода другие корнеры «Тандема» и какие прогнозы о судьбе франшизы в Татарстане дают эксперты — в материале «Реального времени».

Открытие в два этапа

Первый в Казани ресторан Black Star Burger открылся с опозданием на месяц — запуск должен был состояться в конце августа-начале сентября, однако, в конечном итоге было принято решение открыть заведение 3 октября. О возможном смещении сроков — из-за ситуации с коронавирусом — наше издание ранее предупреждал директор по маркетингу сети ресторанов Black Star Burger Эдуард Чечерин.

Тогда же собеседник издания сообщил «Реальному времени», что на открытие бургерной в Казани может приехать основатель франшизы — рэпер Тимати, однако оно прошло без его участия. Запуск в целом был довольно тихим: ни громких анонсов, ни потока публикаций в СМИ, ни конкурсов в соцсетях и прочей мишуры, обычно сопутствующей таким событиям.

Как оказалось, это объясняется тем, что официальное открытие — с шоу-программой и бесплатной раздачей бургеров — все еще впереди, а 3 октября был лишь технический запуск. Подробности у представителей Black Star Burger и франчайзи узнать не удалось, поскольку на момент публикации на запрос редакции они не ответили.

Запуск должен был состояться в конце августа — начале сентября, однако, в конечном итоге было принято решение открыть заведение 3 октября. Фото: Маргарита Головатенко

Осажденный фудкорт

Так или иначе, 3-4 октября (как и в последующие выходные) за бургерами Black Star выстроилась очередь, как в мавзолей. Это подтверждается фотографиями в соцсетях, а также словами сотрудников заведений, расположенных на фудкорте «Тандема».

— В выходные тут были очереди до самого Burger King, — делится своими наблюдениями администратор ресторана Gagawa, пожелавший остаться неназванным. — Это продолжалось где-то с 12 часов дня до самого закрытия, количество людей вообще не уменьшалось.

Чтобы не рисковать в разгар пандемии, а заодно оценить посещаемость ресторана в зависимости от дней недели, корреспондент «Реального времени» приехал в «Тандем» в будни. Перед ним предстала следующая картина: плотная очередь в 20 с лишним человек перед Black Star Burger и одинокие, печально ожидающие посетителей корнеры по соседству.

Но не всем пришлось туго. По крайней мере, по словам администратора Gagawa, открытие BSB пока никак не сказалось на выручке его заведения. Можно предположить, что наш собеседник лукавил, но в его оправдание стоит сказать, что, во-перых, у бургерной и Gagawa кардинально отличающиеся друг от друга форматы, а, во-вторых, во время нашего разговора у последних была почти полная загрузка.

Плотная очередь в 20 с лишним человек перед Black Star Burger и одинокие, печально ожидающие посетителей корнеры по соседству. Фото: Лина Саримова

Новому соседу — не рады

Иная ситуация складывается в соседствующем с Black Star Burger KFC — привычные для него очереди куда-то испарились. Сотрудники фастфуда, явно не испытывающие восторг от появления сильного конкурента, в довольно резкой форме отказались комментировать нашему изданию факт открытия новой точки на фудкорте и обсуждать ее влияние на соседей.

Снижение выручки фиксируют работники кафе «Барбекю», скучают без клиентов в Mybox, а в уже упомянутом Burger King все же есть небольшое оживление (видимо, туда перетекают те, кто не хочет стоять в длинной очереди в BSB).

К слову об очередях: казанец Андрей Коновалов, приехавший с дочкой в «Тандем» ради «бургеров от Тимати» в разговоре с корреспондентом «Реального времени» пожаловался на длительное время ожидания.

— Я уже знаком с этой сетью — не раз бывал в московском ресторане. Приехал сюда, чтобы дочка тоже попробовала — дети же любят все эти рэперские штучки. Специально решили в будний день, потому что в выходные будет бессмысленно, — поделился с нашим изданием казанец. — Единственное, ну, очень медленно здесь очередь двигается. В Москве как-то за считанные минуты обслуживают.

Сохранить качество и подготовиться к ограничениям

— Открытие ожидаемое, наверное, даже немного перезревшее, поскольку их ждали в Казани гораздо раньше, — комментирует генеральный директор АН «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. — По поводу перспектив могу сказать следующее: если будет вкусно, то это надолго. Если же произойдут негативные изменения в плане качества (чего я им не желаю), то хайп пройдет и на этом все закончится. Потребитель может дать ресторану второй шанс, но в третий раз он уже не придет. Я искренне желаю покупателям таких франшиз устойчивости в плане качества.

Ажиотаж вокруг открытия новой бургерной эксперт по коммерческой недвижимости, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев считает вполне закономерным, при этом, эксперт считает, что «перебить на 100% существующих арендаторов BSB не смогут».



— Интересно, можно ли отнести их кухню к халяль. Просто, заведения этой направленности однозначно останутся при своих позициях. В «Тандеме», к слову, есть пельменная и ряд других арендаторов, которые готовят по стандартам халяль. Еще один немаловажный фактор — ценник, который, если я не ошибаюсь, выше среднего. Сейчас момент открытия, момент любопытства — слишком много было разговоров и хайпа. Как долго они будут удерживать позиции — трудно прогнозировать, — высказался Владимир Шайхиев.

Как справедливо подметил Юрий Чикиров, франчайзи также стоит продумать вопрос, связанный с перспективами распространения пандемии.



— Это особенно важно для общепита, расположенного в торговых центрах. В части выбора локации в «прошлой жизни» это было обосновано, однако в текущих реалиях возникают определенные риски. Бороться с этими рисками можно путем открытия заведений в проходимых местах, но с отдельным входом, чтобы выдерживать все требования Роспотребнадзора. Также общепиту помогает удержаться на плаву развитие доставки, — резюмирует эксперт.

