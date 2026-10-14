Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, включая россиян
Получение разрешения будет бесплатным
Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не требуется виза для посещения страны, в том числе россиян. Об этом пишет ТАСС.
Получение разрешения на въезд будет бесплатным. Получать его будет нужно с 1 июля 2027 года — его отсутствие будет основанием для отказа во въезде. До этого отказывать в посещении страны не будут.
Разрешение не будет обязательным для россиян до 16 и старше 65 лет, а также ряда лиц при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, Чехия ужесточила для российских дипломатов правила системы нотификации. Согласно новым правилам, они должны уведомлять чешские власти о пересечении границы за сутки. В уведомлении необходимо указать цель поездки, маршрут, продолжительность и место пребывания в стране.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».