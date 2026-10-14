Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, включая россиян

Получение разрешения будет бесплатным

Фото: Динар Фатыхов

Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, которым не требуется виза для посещения страны, в том числе россиян. Об этом пишет ТАСС.

Получение разрешения на въезд будет бесплатным. Получать его будет нужно с 1 июля 2027 года — его отсутствие будет основанием для отказа во въезде. До этого отказывать в посещении страны не будут.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Разрешение не будет обязательным для россиян до 16 и старше 65 лет, а также ряда лиц при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, Чехия ужесточила для российских дипломатов правила системы нотификации. Согласно новым правилам, они должны уведомлять чешские власти о пересечении границы за сутки. В уведомлении необходимо указать цель поездки, маршрут, продолжительность и место пребывания в стране.



Галия Гарифуллина