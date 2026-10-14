Беспилотный общественный транспорт могут начать тестировать в Иннополисе, Челнах или Нижнекамске

Выбор делает Минтранс Татарстана

Фото: Максим Платонов

Пилотными городами для отработки движения беспилотного общественного транспорта могут стать Иннополис, Набережные Челны или Нижнекамск. Выбор делает Минтранс Татарстана, сообщил замглавы ведомства Марат Хисамутдинов на форуме «Общественный транспорт» в Москве.



Напомним, президент России Владимир Путин поручил запустить пилотный проект по тестированию беспилотного общественного транспорта в Татарстане в сентябре. Тогда речь шла также о Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге.

Поручение российского лидера предусматривало привлечение ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья — в качестве операторов беспилотных транспортных средств.

Галия Гарифуллина