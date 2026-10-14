Беспилотный общественный транспорт могут начать тестировать в Иннополисе, Челнах или Нижнекамске
Выбор делает Минтранс Татарстана
Пилотными городами для отработки движения беспилотного общественного транспорта могут стать Иннополис, Набережные Челны или Нижнекамск. Выбор делает Минтранс Татарстана, сообщил замглавы ведомства Марат Хисамутдинов на форуме «Общественный транспорт» в Москве.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил запустить пилотный проект по тестированию беспилотного общественного транспорта в Татарстане в сентябре. Тогда речь шла также о Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге.
Поручение российского лидера предусматривало привлечение ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья — в качестве операторов беспилотных транспортных средств.
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