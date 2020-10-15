Евгении Даутовой предъявят преднамеренное банкротство «Спурта»?

Следком по РТ возбудил новое дело о преступлениях в казанском банке до отзыва лицензии с ущербом под миллиард

Ровно через неделю после встречи главы Следкома по РТ с замруководителя АСВ в Казани возбудили новое дело о преступлениях банкиров. Речь идет о банке «Спурт», ущербе в 916 млн рублей и пока неустановленных подозреваемых из числа руководства кредитного учреждения. Как выяснило «Реальное время», Евгению Даутову по делу пока не допрашивали, хотя один из шести эпизодов связан с ее личным кредитом.

Подозреваемых пока нет, но...



«В первый раз слышу об этом деле», — сообщил «Реальному времени» казанский адвокат Олег Шемаев, защищавший Евгению Даутову по первому делу «Спурта». С его слов, новых приглашений в Следком экс-председатель правления банка пока не получала.

Второе дело «Спурта» возбуждено 14 октября в четвертом отделе по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. Причем сразу по шести эпизодам:

два эпизода хищения средств в особо крупном размере путем присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ);

два эпизода злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ);

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);

фальсификация финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ).

Ущерб предварительно оценен в 916 млн рублей. По версии следствия, отток этих активов в 2015—2017 годах привел к отзыву лицензии у банка.

В частности, речь идет о выдаче лично Даутовой по решению кредитного комитета банка двух займов на 78 млн рублей с лишним — непосредственно перед вводом в «Спурте» временной администрации. По данным источников «Реального времени», добро на данную сделку дали подчиненные предправления, хотя знали — у нее нет возможности вернуть кредиты, а банк находится в тяжелом финансовом положении.

Речь идет о выдаче лично Даутовой по решению кредитного комитета банка двух займов на 78 млн рублей с лишним — непосредственно перед вводом в «Спурте» временной администрации. Фото: Максим Платонов

Данные действия в Следкоме оценивают как злоупотребление полномочиями со стороны пока неустановленных лиц. Второй эпизод по данной статье охватывает выдачу невозвратных кредитов на сумму более 704 млн рублей так называемым техническим компаниям-заемщикам с целью финансирования ОАО «КЗСК», принадлежащего предправления банка Евгении Даутовой.

Эпизоды присвоения-растраты потянули на ущерб еще в 130 млн с лишним. Так следователи квалифицировали сделки по выводу залога и уступке прав требований, вследствие чего банк лишился активов.

АСВ и Следком по РТ договорились о сотрудничестве

В Следкоме подчеркивают — новое дело возбуждено по материалам проверок Агентства по страхованию вкладов. Заметим, 7 октября в Казани состоялась рабочая встреча между главой Следкома по РТ Валерием Липским и представителями АСВ — заместителем руководителя Александром Пепелюхом и замдиректора департамента сопровождения уголовного судопроизводства Александром Ильиным.

7 октября в Казани состоялась рабочая встреча между главой Следкома по РТ Валерием Липским и представителями АСВ — заместителем руководителя Александром Пепелюхом и замдиректора департамента сопровождения уголовного судопроизводства Александром Ильиным. Фото: Следком по РТ

На ней, кстати, присутствовали и следователи 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, ранее отправившие под суд главу «Татфондбанка» Роберта Мусина, топ-менеджеров «Интеха» и «Татагропромбанка», а также первую леди «Спурта» Евгению Даутову.

Главной темой обсуждения стало взаимодействие АСВ и Следкома в части расследования уголовных дел, связанных с банкротствами финансово-кредитных учреждений Татарстана. Договорились о более эффективной работе в части выявления дополнительных эпизодов преступлений банкиров. А также о встречах на постоянной основе и активизации мер по аресту и возврату ликвидных активов кредитных учреждений, отчужденных в результате незаконных действий.

На той встрече Валерий Липский отметил, что приоритетом совместной работы должна быть защита пострадавших вкладчиков и наказание сотрудников банков, допустивших причинение ущерба.

Напомним, в мае 2020-го Следком по РТ возбудил второе дело ТФБ о злоупотреблениях на 41,2 млрд рублей — также в отношении неустановленных руководителей. Причем в том деле фигурируют те же статьи, что и в деле «Спурта», включая растрату и преднамеренное банкротство.

В мае 2020-го Следком по РТ возбудил второе дело ТФБ о злоупотреблениях на 41,2 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Получил ли Роберт Мусин статус подозреваемого в этом деле — силовики не сообщают. В настоящее время бывшего предправления ТФБ и бывшего депутата Госсовета Татарстана судят за злоупотребления полномочиями с ущербом на 53 млрд рублей. Свидетели уже допрошены, в настоящее время суд исследует письменные материалы дела.

За то время, что расследовалось дело Мусина, его коллега из «Спурта» успела полностью признать вину в злоупотреблениях полномочиями и фальсификации финотчетности с ущербом 2,9 млрд рублей, получить приговор — 3 года и 1 месяц колонии — и выйти на свободу условно-досрочно в июне этого года.

Заметим, признавшая вину Евгения Даутова даже за решеткой продолжала лоббировать интересы предприятия, выступая против «распила» комплекса заводов «Казанский завод синтетического каучука» и «КЗСК-Силикон».

Евгения Даутова даже за решеткой продолжала лоббировать интересы предприятия, выступая против «распила» комплекса заводов «Казанский завод синтетического каучука» и «КЗСК-Силикон». Фото: Ринат Назметдинов

По словам банкира, еще до отзыва лицензии она пыталась согласовать позицию с АСВ, и если бы там откликнулись на предложения и письма, будущее могло быть иным: «До этого бы не дошло — до банкротства банка и обоих заводов. Потому что предлагалось все это имущество конвертировать в акции, а эти акции передать АСВ... Тем не менее не откликнулись и фактически вывели меня из игры...»

«Реальное время» будет следить за развитием ситуации.