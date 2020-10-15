Президент Киргизии объявил об отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Жээнбеков призвал нового премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и «вернуть мирную жизнь».



В начале октября в Бишкеке начались массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. 7 октября депутаты парламента запустили процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

