Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета России.

Государственный совет будет возглавлять президент, в него войдут премьер-министр, спикеры обеих палат Федерального собрания, глава администрации президента (АП), главы регионов.

kremlin.ru

По решению президента в состав Госсовета могут включить представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления. По решению главы государства в Госсовет могут войти иные лица, пишет ТАСС.

Вчера Государственная дума в первом чтении приняла законопроекты о правительстве России и Конституционном суде РФ.

