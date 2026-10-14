«Яндекс» сообщил о возобновлении работы большинства AI-сервисов после сбоя

В AI Studio вновь доступны основные API и модели, включая YandexGPT и Alice AI

Фото: Динар Фатыхов

Большинство AI-сервисов «Яндекса» возобновили работу после сбоя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yandex Cloud со ссылкой на обновленный статус сервисов.

— «Алиса AI Про» для бизнеса: восстановлен. <…> Во всех сервисах могут быть ограничены квоты на создание новых ресурсов или увеличение текущего потребления. Для уточнения возможности их расширения необходимо обратиться в техническую поддержку, — говорится в сообщении.

В AI Studio вновь доступны основные API и модели, включая YandexGPT и Alice AI. Инженерами восстановлены Realtime API, Retrieval API, Embeddings API, Image Generation API, MCP Hub и другие. Пока невозможно пользоваться Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models.

Напомним, в России были атакованы ЦОД компании «Яндекс», после чего пару дней возникали сложности в работе некоторых российских сервисов. При этом накануне вечером татарстанцы продолжали жаловаться на проблемы с доступом к некоторым функциям. В Кремле заявили, что ситуация с «Яндексом» обсуждается в правительстве.

Галия Гарифуллина