В Татарстане директор фирмы уклонился от уплаты налогов на 20 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане полицейские выявили случай уклонения от уплаты налогов. Сотрудники МВД совместно с налоговой службой провели выездную проверку и обнаружили, что директор и фактический руководитель одной из компаний внесли ложные сведения в налоговые декларации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным следствия, они создали фиктивные отношения с контрагентами, что позволило им избежать уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 20 млн рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается уклонения от уплаты налогов. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Анастасия Фартыгина