Многодетные семьи получили право на бесплатную юридическую помощь

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Теперь в этот список включены многодетные родители, воспитывающие троих и более детей. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

Согласно закону, право на бесплатную юридическую помощь распространяется на родителей, имеющих трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, при условии его обучения в образовательной организации по очной форме.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон также расширяет перечень случаев, когда бесплатная юридическая помощь оказывается в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Эти изменения призваны облегчить решение сложных жизненных ситуаций, связанных с установлением отцовства граждан, участвовавших в СВО, и усилить социальную поддержку участников СВО.

Рената Валеева