«ЛитРес» и «Читай-город» назвали регионы с наибольшим спросом на юмористические книги

Татарстан на пятом месте

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «ЛитРес» и сети книжных магазинов «Читай-город» изучили продажи книг в жанре юмора за период с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года. По данным «ЛитРес», наиболее высокий процент юмористической литературы от общего количества проданных книг зафиксирован в Республике Карелия — 0,4%. Самой популярной книгой стал роман Андрея Асковда «Как мы с Вовкой. История другого лета».

На втором месте Кировская область с долей 0,35%. Здесь лидером продаж оказалась книга Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы». В Мурманской области, которая заняла третью строчку рейтинга (0,3%), чаще всего покупали аудиоверсию романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова в озвучке Александра Клюквина. Четвертое место заняла Ленинградская область (0,29%), где самой востребованной книгой вновь стала работа Цыпкина. На пятом месте Чувашская Республика (0,28%), где читатели чаще выбирали сказку Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в озвучке Владимира Качана.

В сети магазинов «Читай-город» лидером по доле продаж юмористических книг стал Краснодарский край. На втором месте расположилась Свердловская область. Третье и четвертое места заняли Новосибирская и Тюменская области. Замыкает пятерку Республика Татарстан.

Специалисты проанализировали данные по продажам в 81 регионе и рассчитали процент юмористической литературы от общего числа проданных книг.

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Екатерина Петрова