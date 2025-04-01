Гражданам Абхазии упростили получение российских водительских прав

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения водительских прав для граждан Абхазии, имеющих российский паспорт или вид на жительство. Об этом сообщили в RT на русском.

Теперь они смогут получить российские водительские удостоверения на основании действительных прав, выданных в Абхазии, без необходимости сдачи экзаменов и прохождения медицинского освидетельствования.

— Гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке, — говорится в указе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также указом предусмотрено, что выдача российских прав может осуществляться на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами МВД России. Кроме того, граждане Абхазии будут освобождены от уплаты государственной пошлины за получение российских водительских удостоверений.



Анастасия Фартыгина