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Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России

21:54, 01.04.2025
Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России
Фото: Татьяна Демина

В России появилась пятая женщина-миллиардер — Татьяна Володина, контролирующая владелица управляющей сети «Лэтуаль» и «Подружка». По данным Forbes, ее капитал составляет $1,1 миллиарда.

Володина управляет группой «Алькор и Ко», которая включает около тысячи магазинов «Лэтуаль» и более 600 магазинов «Подружка». С 2016 года владельцы группы получили дивиденды в размере около 40 млрд рублей до вычета налогов.

Ранее в список миллиардеров вошли:

  • экс-владелица холдинга «Интеко» Елена Батурина;
  • основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук);
  • крупнейшая акционерка банка «Уралсиб» Людмила Коган;
  • Екатерина Федун, получившая акции компании «Лукойл» от своего отца Леонида Федуна.

По информации Forbes, официальным владельцем группы «Алькор и Ко» является кипрская компания Letu Holdings Limited. Володина владеет 59,2% акций GLT Invest Trade Ltd, которая также зарегистрирована на Кипре. Остальные акции распределены между квазиказначейскими и топ-менеджерами компании.

Напомним, что в список Forbes вошел Илон Маск. Он вернулся на первое место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние составляет $342 млрд. Список богатейших знаменитостей возглавил Стивен Спилберг, известный американский режиссер и продюсер. Его состояние оценивается в $5,3 млрд.

Анастасия Фартыгина

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